«Он оскорбил народ»: Бастрыкин взбесил Госдуму

Володин: Бастрыкин оскорбил народ

27 июня 2024 в 16:13 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин своим заявлением оскорбляет россиян, заявил Вячеслав Володин (на фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин резко отреагировал на критику главы Следственного комитета Александра Бастрыкина в адрес нижней палаты парламента. Отвечая журналистам, Володин заявил, что депутаты избраны гражданами Российской Федерации, и Бастрыкин оскорбил народ. «Депутаты избраны гражданами Российской Федерации, он оскорбил народ», — приводит слова Володина telegram-канал Госдумы. На Петербургском международном юридическом форуме (ПМЭФ) Бастрыкин обратил внимание на необходимость изменения законодательства в области миграции. Он также задал депутатам Госдумы вопрос, заинтересованы ли они в решении миграционного кризиса, и охарактеризовал нижнюю палату парламента как «Государственную дуру». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин резко отреагировал на критику главы Следственного комитета Александра Бастрыкина в адрес нижней палаты парламента. Отвечая журналистам, Володин заявил, что депутаты избраны гражданами Российской Федерации, и Бастрыкин оскорбил народ. «Депутаты избраны гражданами Российской Федерации, он оскорбил народ», — приводит слова Володина telegram-канал Госдумы. На Петербургском международном юридическом форуме (ПМЭФ) Бастрыкин обратил внимание на необходимость изменения законодательства в области миграции. Он также задал депутатам Госдумы вопрос, заинтересованы ли они в решении миграционного кризиса, и охарактеризовал нижнюю палату парламента как «Государственную дуру».