«Он оскорбил народ»: Бастрыкин взбесил Госдуму

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин резко отреагировал на критику главы Следственного комитета Александра Бастрыкина в адрес нижней палаты парламента. Отвечая журналистам, Володин заявил, что депутаты избраны гражданами Российской Федерации, и Бастрыкин оскорбил народ.
«Депутаты избраны гражданами Российской Федерации, он оскорбил народ», — приводит слова Володина telegram-канал Госдумы. На Петербургском международном юридическом форуме (ПМЭФ) Бастрыкин обратил внимание на необходимость изменения законодательства в области миграции. Он также задал депутатам Госдумы вопрос, заинтересованы ли они в решении миграционного кризиса, и охарактеризовал нижнюю палату парламента как «Государственную дуру».
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Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин резко отреагировал на критику главы Следственного комитета Александра Бастрыкина в адрес нижней палаты парламента. Отвечая журналистам, Володин заявил, что депутаты избраны гражданами Российской Федерации, и Бастрыкин оскорбил народ. «Депутаты избраны гражданами Российской Федерации, он оскорбил народ», — приводит слова Володина telegram-канал Госдумы. На Петербургском международном юридическом форуме (ПМЭФ) Бастрыкин обратил внимание на необходимость изменения законодательства в области миграции. Он также задал депутатам Госдумы вопрос, заинтересованы ли они в решении миграционного кризиса, и охарактеризовал нижнюю палату парламента как «Государственную дуру».