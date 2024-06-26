The Sun: в ВОЗ нашли связь между ленью и развитием рака

Около 1,8 миллиарда взрослых людей во всем мире подвергаются риску развития рака, деменции, диабета, сердечных приступов и других заболеваний из-за лени. По словам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый третий житель планеты выполняет недостаточно физических упражнений.
«Из-за лени около 1,8 миллиарда взрослых во всем мире подвергаются риску развития диабета 2 типа, сердечных приступов, инсульта, рака и деменции… Люди должны заниматься умеренными физическими упражнениями не менее 2,5 часов в неделю — всего 22 минуты в день. Но 31% людей этого не делают», — приводит данные ВОЗ газета The Sun.
Директор ВОЗ по укреплению здоровья Рюдигер Креч подчеркнул, что лень в значительной степени влияет на появление хронических заболеваний. Он также отметил, что отсутствие физической активности — скрытая угроза для здоровья. По его словам, необходимо прививать населению аспекты физкультуры и для повышения продуктивности.
Врач-кардиолог Ксения Матееску рассказала, что лень может быть обусловлена проблемами организма, например анемией (снижением уровня гемоглобина), передает RT. Однако если причина такого поведения не связана с состоянием здоровья, то известная российская телеведущая Екатерина Андреева рекомендует верить в себя, создавать цель и идти к ней, не оглядываясь на лень, которую она назвала «незначительным явлением», сообщает телеканал 360.
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