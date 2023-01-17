Россель планировал взрастить Свердловскую область за счет Уральской республики

Россель считает, что статус Уральской республики мог бы дать региону шанс на развитие Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель заявил, что на создание Уральской республики его мотивировало неравноправие субъектов РФ. По мнению политика, республика могла бы помочь решить экономические вопросы области. Об этом он заявил во время своего выступления в Уральском институте управления РАНХиГС.

«У нас не было цели развала. Цель была получить полномочия для управления имуществом и экономикой Свердловской области. Это было согласовано и с президентом России [Борисом Ельциным]», — заявил Россель. Он также обратил внимание, что в конституции Уральской республики был указан пункт, где было прописано — «новое государственное образование не претендовало на выход из РФ».

Россель признался, что в свое время ему стало неприятно, когда Татарстан взял власти столько, что стал государством в государстве. По словам политика, все это стало следствием того, что основатель СССР Владимир Ленин подарил национальным республикам чувство собственного преимущества.

«Я категорически противник построения республик по национальному принципу. Это Ленин в свое время, заигрывал и желал получить голоса, чтобы все националы голосовали. Он сказал: „Если проголосуете, то подпишу решение о создании национальных республик“», — рассказал политик. Именно по этой причине Уральская республика планировалась как субъект, упор в котором делается на преимуществах экономики и промышленности региона, а не на нации.

Ранее Эдуард Россель предложил перенести столицу России в Новосибирск, так как город находится далеко от потенциальных противников России. Также журналист Владимир Соловьев обвинил Росселя в попытке создать Уральскую республику, на что политик заявил, что ведущий несет глупость, и посоветовал ему ознакомится с Конституцией республики.