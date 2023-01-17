Россель ответил Соловьеву на обвинения в сепаратизме. Видео

Россель выступил против создания республик
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Международный фестиваль EURASIA OPEN 2019. Екатеринбург, россель эдуард
Первый губернатор Свердловской области Россель ответил телеведущему Соловьеву Фото:

Первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель ответил на заявление телеведущего Владимира Соловьева. Ответ он озвучил во время своего выступление в Уральском институте управления РАНХиГС.

«Смотрю наших политиков по Украине и опять меня приложили, приложили Урал. Соловьев несет глупость, возьми ты, да почитай Конституцию и тебе станет ясно. Я против республик, это вынужденная была мера, чтобы получить полномочия. Я за то, чтобы республик не было», — сказал Эдуард Россель.

Ранее Владимир Соловьев заявил, что в Екатеринбурге есть свои праведники и есть свои бесы. «Россель обиделся и стал мне лекции читать. Хотя Росселя много есть о чем спросить за его время и попытку создания Уральской республики. Так что, господин Россель, в чувство придите», — сказал он.

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Первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель ответил на заявление телеведущего Владимира Соловьева. Ответ он озвучил во время своего выступление в Уральском институте управления РАНХиГС. «Смотрю наших политиков по Украине и опять меня приложили, приложили Урал. Соловьев несет глупость, возьми ты, да почитай Конституцию и тебе станет ясно. Я против республик, это вынужденная была мера, чтобы получить полномочия. Я за то, чтобы республик не было», — сказал Эдуард Россель. Ранее Владимир Соловьев заявил, что в Екатеринбурге есть свои праведники и есть свои бесы. «Россель обиделся и стал мне лекции читать. Хотя Росселя много есть о чем спросить за его время и попытку создания Уральской республики. Так что, господин Россель, в чувство придите», — сказал он.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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