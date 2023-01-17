Россель выступил против создания республик

Первый губернатор Свердловской области Россель ответил телеведущему Соловьеву Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель ответил на заявление телеведущего Владимира Соловьева. Ответ он озвучил во время своего выступление в Уральском институте управления РАНХиГС.

«Смотрю наших политиков по Украине и опять меня приложили, приложили Урал. Соловьев несет глупость, возьми ты, да почитай Конституцию и тебе станет ясно. Я против республик, это вынужденная была мера, чтобы получить полномочия. Я за то, чтобы республик не было», — сказал Эдуард Россель.

Ранее Владимир Соловьев заявил, что в Екатеринбурге есть свои праведники и есть свои бесы. «Россель обиделся и стал мне лекции читать. Хотя Росселя много есть о чем спросить за его время и попытку создания Уральской республики. Так что, господин Россель, в чувство придите», — сказал он.