Первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель ответил на заявление телеведущего Владимира Соловьева. Ответ он озвучил во время своего выступление в Уральском институте управления РАНХиГС.
«Смотрю наших политиков по Украине и опять меня приложили, приложили Урал. Соловьев несет глупость, возьми ты, да почитай Конституцию и тебе станет ясно. Я против республик, это вынужденная была мера, чтобы получить полномочия. Я за то, чтобы республик не было», — сказал Эдуард Россель.
Ранее Владимир Соловьев заявил, что в Екатеринбурге есть свои праведники и есть свои бесы. «Россель обиделся и стал мне лекции читать. Хотя Росселя много есть о чем спросить за его время и попытку создания Уральской республики. Так что, господин Россель, в чувство придите», — сказал он.
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