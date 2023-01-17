Россель предложил перенести столицу России в Новосибирск

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Демидовская премия. Екатеринбург, россель эдуард, портрет
Эдуард Россель отметил, что решение по столице должен принимать не он Фото:

Первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель предложил перенести столицу России в Новосибирск. Об этом он заявил во время своего выступления в Уральском институте управления РАНХиГС.

«Конечно, столицу надо менять. Я думаю, что Новосибирск больше подходит», — заявил Россель. Экс-губернатор и бывший сенатор также подчеркнул, что принимать решение по новой столице России в любом случае должен не он.

Экс-губернатор аргументировал свою позицию тем, что Новосибирск находится дальше от потенциальных противников России. И в случае нападения на столицу, силы ПВО успеют сработать качественнее.

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Первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель предложил перенести столицу России в Новосибирск. Об этом он заявил во время своего выступления в Уральском институте управления РАНХиГС. «Конечно, столицу надо менять. Я думаю, что Новосибирск больше подходит», — заявил Россель. Экс-губернатор и бывший сенатор также подчеркнул, что принимать решение по новой столице России в любом случае должен не он. Экс-губернатор аргументировал свою позицию тем, что Новосибирск находится дальше от потенциальных противников России. И в случае нападения на столицу, силы ПВО успеют сработать качественнее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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