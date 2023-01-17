Эдуард Россель отметил, что решение по столице должен принимать не он Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель предложил перенести столицу России в Новосибирск. Об этом он заявил во время своего выступления в Уральском институте управления РАНХиГС.

«Конечно, столицу надо менять. Я думаю, что Новосибирск больше подходит», — заявил Россель. Экс-губернатор и бывший сенатор также подчеркнул, что принимать решение по новой столице России в любом случае должен не он.

Экс-губернатор аргументировал свою позицию тем, что Новосибирск находится дальше от потенциальных противников России. И в случае нападения на столицу, силы ПВО успеют сработать качественнее.