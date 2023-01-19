Крупный свердловский вуз ждут массовые сокращения, под угрозой сотни человек

Более 200 сотрудникам РГППУ в Екатеринбурге грозит увольнение из-за объединения с УрГПУ

В РГППУ работают более 500 человек (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Российский государственный профессионально-педагогический университет (РГППУ), базирующийся в Екатеринбурге, ждут массовые сокращения в случае объединения с Уральским государственным педагогическим университетом (УрГПУ). Рабочих мест могут лишиться по меньшей мере 200 человек, рассказал URA.RU источник в свердловском минобре.

О том, что Минпросвещения РФ создает в Екатеринбурге педагогический мегавуз, способный конкурировать с московскими университетами, URA.RU сообщило 19 января. По словам источников, задумку планируется реализовать в ближайшие месяцы. Предварительный сценарий реформы предполагает, что УрГПУ может поглотить РГППУ с его материальной базой.

«Это означает, что оптимизация штата коснется именно РГППУ. По предварительным данным, работы лишится почти половина преподавателей и административных работников — не менее 200 человек (в вузе трудятся более 500)», — предупредил собеседник.

В пресс-службы Минпросвещения РФ, РГППУ и УрГПУ направлены запросы на комментарии, ответы пока не пришли. Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов в разговоре с агентством давал понять, что объединения ждать не стоит. Источники URA.RU утверждали, что поначалу, до продления его полномочий в правительстве, Биктуганов претендовал на должность ректора объединенного вуза. Впрочем, сам он это опроверг.