Экс-разведчик США Риттер: американцам плевать на конфликт Украины и России

Экс-разведчик США Риттер заявил о незаинтересованности американцев конфликтом на Украине

19 января 2023 в 11:47 Размер текста - 17 +

Конфликтом на Украине заинтересованны лишь небольшие группы активистов, заявил Скотт Риттер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американские обыватели не интересуются подробностями конфликта на Украине. Об этом заявил экс-разведчик армии США Скотт Риттер. «Есть небольшие группы активистов, которые следят за ситуацией. В большинстве всем все равно […] Единственная возможная причина [интереса] — огромные бюджетные траты. Но всем тоже все равно», — заявил Скотт Риттер на youtube-канале « U.S. Tour of Duty ». При этом бывший разведчик отметил, что большинство остается равнодушным, даже если речь идет о многомиллиардных суммах. По словам Риттера, если бы он встретился с 50 американцами той же возрастной категории и наличием военного прошлого, они бы вряд ли рассказали что-то об СВО. Однако если бы экс-разведчик отвел их на футбольный матч, они бы смогли подробно рассказать о каждом игроке. Ранее Риттер спрогнозировал завершение спецоперации. По его прогнозам, Россия одержит победу летом 2023 года. Об этом сообщает «Царьград».

Американские обыватели не интересуются подробностями конфликта на Украине. Об этом заявил экс-разведчик армии США Скотт Риттер. «Есть небольшие группы активистов, которые следят за ситуацией. В большинстве всем все равно […] Единственная возможная причина [интереса] — огромные бюджетные траты. Но всем тоже все равно», — заявил Скотт Риттер на youtube-канале «U.S. Tour of Duty». При этом бывший разведчик отметил, что большинство остается равнодушным, даже если речь идет о многомиллиардных суммах. По словам Риттера, если бы он встретился с 50 американцами той же возрастной категории и наличием военного прошлого, они бы вряд ли рассказали что-то об СВО. Однако если бы экс-разведчик отвел их на футбольный матч, они бы смогли подробно рассказать о каждом игроке. Ранее Риттер спрогнозировал завершение спецоперации. По его прогнозам, Россия одержит победу летом 2023 года. Об этом сообщает «Царьград».