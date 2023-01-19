Экс-разведчик США Риттер: американцам плевать на конфликт Украины и России

Экс-разведчик США Риттер заявил о незаинтересованности американцев конфликтом на Украине
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Пресс-конференция по екатеринбургскому этапу международного турнира по женскому волейболу “Лига Наций”. Екатеринбург, флаг сша, соединенные штаты америки, usa
Конфликтом на Украине заинтересованны лишь небольшие группы активистов, заявил Скотт Риттер Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Американские обыватели не интересуются подробностями конфликта на Украине. Об этом заявил экс-разведчик армии США Скотт Риттер.

«Есть небольшие группы активистов, которые следят за ситуацией. В большинстве всем все равно […] Единственная возможная причина [интереса] — огромные бюджетные траты. Но всем тоже все равно», — заявил Скотт Риттер на youtube-канале «U.S. Tour of Duty». При этом бывший разведчик отметил, что большинство остается равнодушным, даже если речь идет о многомиллиардных суммах.

По словам Риттера, если бы он встретился с 50 американцами той же возрастной категории и наличием военного прошлого, они бы вряд ли рассказали что-то об СВО. Однако если бы экс-разведчик отвел их на футбольный матч, они бы смогли подробно рассказать о каждом игроке.

Ранее Риттер спрогнозировал завершение спецоперации. По его прогнозам, Россия одержит победу летом 2023 года. Об этом сообщает «Царьград».

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Американские обыватели не интересуются подробностями конфликта на Украине. Об этом заявил экс-разведчик армии США Скотт Риттер. «Есть небольшие группы активистов, которые следят за ситуацией. В большинстве всем все равно […] Единственная возможная причина [интереса] — огромные бюджетные траты. Но всем тоже все равно», — заявил Скотт Риттер на youtube-канале «U.S. Tour of Duty». При этом бывший разведчик отметил, что большинство остается равнодушным, даже если речь идет о многомиллиардных суммах. По словам Риттера, если бы он встретился с 50 американцами той же возрастной категории и наличием военного прошлого, они бы вряд ли рассказали что-то об СВО. Однако если бы экс-разведчик отвел их на футбольный матч, они бы смогли подробно рассказать о каждом игроке. Ранее Риттер спрогнозировал завершение спецоперации. По его прогнозам, Россия одержит победу летом 2023 года. Об этом сообщает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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