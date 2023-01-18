Власти ЯНАО запретили юридическим лицам получать гранты в сфере образования

Частные образовательные учреждения не смогут претендовать на правительственные гранты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ЯНАО юридические лица, связанные с системой образования, не смогут претендовать на грантовое финансирование в 2023 году. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства региона.

«Вводится ограничение на участие юридических лиц в грантовых конкурсах в 2023 году. Это связано с перераспределением грантовой поддержки в пользу педагогов и обосновано хорошей оснащенностью образовательных учреждений округа», — говорится в сообщении.

В региональном правительстве пояснили, что ограничения коснутся частных детских садов, репетиторских и развивающих образовательных центров. В целом правительство ЯНАО планирует потратить 12,5 млн рублей на образовательные проекты в 2023 году.

Ранее URA.RU сообщало, что в текущем году в регионе запланирована оптимизация департамента образования. Решение о реформирования связано с тем, что нынешний год объявлен Годом знаний.