Мэрия Перми принудительно выселила жителя аварийного дома

За выселение из ветхого жилья мэрия заплатит 891 тыс. рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Администрация Перми принудительно выселила местного жителя из комнаты в аварийном доме. Пермяк не шел на соглашение с властями и не заключал соглашения об изъятии, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда Перми.

«Прекратить право собственности ФИО1 на комнату, площадью 15,3 кв. метров» — говорится в решении. Также пермяк лишался права собственности на земельный участок площадью 1 899 кв. метров.

Суд обязал мэрию выплатить 891 тысяч рублей ответчику, хотя мэрия настаивала на выплате только 657 тысяч рублей. Судья посчитал такую выплату справедливой, так как администрация не включила в свои требования по выплате стоимость убытков и работ по капитальному ремонту.

Мэрия была вынуждена обратиться в суд, так как не смогла достигнуть соглашения с пермяком. Администрация направляла в его адрес уведомления об изъятии и размере возмещения, но собственник на них никак не реагировал.