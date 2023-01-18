С начала транспортной реформы курганские чиновники нашли первое нарушение. Фото

19 января 2023 в 18:35 Размер текста - 17 +

Жители курганского микрорайона 38 минут ждали автобус нового маршрута (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане Представители администрации Кургана выяснили, что в микрорайоне Керамзитный на новом маршруте № 46 «Ул. Бурова-Петрова — микрорайон Глинки» утром 19 января не было одного автобуса. Информация о результате проверки после начала транспортной реформы опубликована на официальном сайте мэрии. «На маршруте № 46 рейсы начались в 6:11. Интервал движения составлял от 11 до 38 минут. Причиной 38-минутного интервала послужило отсутствие рейса в 6:55. По данному факту была проведена работа с перевозчиком. Ему сообщили о недопустимости подобных инцидентов, что необходимо своевременно заменять транспорт», — указано в сообщении властей. В целом, сотрудники городского транспортного управления установили, что количество автобусов и график движения на данном маршруте соответствует нормам. В мэрии уточнили, что проверки проводят, чтобы установить удобно ли жителям того или иного микрорайона города добираться на автобусах и, если нужно, внести изменения в графики движения. В ближайшие дни аналогичные рейды пройдут в других точках Кургана. Ранее URA.RU писало, что после жалоб горожан на транспортную реформу власти Кургана проверили, как перевозчики соблюдают графики движения в микрорайоне Черемухово. С 3 января га улицы города вышли автобусные маршруты с обновленными нумерацией и оформлением. В рамках реформы планируется заменить старые 51 маршрут на 40 новых. С начала ее действия жители города оставили сотни жалоб из-за новых маршрутов. Позже мэрия Кургана объяснила, что начали транспортную реформу в январе из-за того, что перевозчики могли поднять цены на билеты. Представители транспортного управления отправились в отдаленный микрорайон Кургана, чтобы проверить автобусы Фото с официального сайта администрации Кургана Каждым рейсом воспользовались от 10 до 30 человек Фото с официального сайта администрации Кургана Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представители администрации Кургана выяснили, что в микрорайоне Керамзитный на новом маршруте № 46 «Ул. Бурова-Петрова — микрорайон Глинки» утром 19 января не было одного автобуса. Информация о результате проверки после начала транспортной реформы опубликована на официальном сайте мэрии. «На маршруте № 46 рейсы начались в 6:11. Интервал движения составлял от 11 до 38 минут. Причиной 38-минутного интервала послужило отсутствие рейса в 6:55. По данному факту была проведена работа с перевозчиком. Ему сообщили о недопустимости подобных инцидентов, что необходимо своевременно заменять транспорт», — указано в сообщении властей. В целом, сотрудники городского транспортного управления установили, что количество автобусов и график движения на данном маршруте соответствует нормам. В мэрии уточнили, что проверки проводят, чтобы установить удобно ли жителям того или иного микрорайона города добираться на автобусах и, если нужно, внести изменения в графики движения. В ближайшие дни аналогичные рейды пройдут в других точках Кургана. Ранее URA.RU писало, что после жалоб горожан на транспортную реформу власти Кургана проверили, как перевозчики соблюдают графики движения в микрорайоне Черемухово. С 3 января га улицы города вышли автобусные маршруты с обновленными нумерацией и оформлением. В рамках реформы планируется заменить старые 51 маршрут на 40 новых. С начала ее действия жители города оставили сотни жалоб из-за новых маршрутов. Позже мэрия Кургана объяснила, что начали транспортную реформу в январе из-за того, что перевозчики могли поднять цены на билеты.