Губернатор ХМАО покинула топ-20 самых медийных глав регионов

Губернатор ХМАО Наталья Комарова опустилась на 7 позиций в медиарейтинге глав регионов по итогам 2022 года. Соответствующее исследование опубликовала «Медиалогия».
«Наталья Комарова получила медиаиндекс 393 тысячи пунктов. Таким образом она заняла 27 место среди всех губернаторов. В прошлом году глава ХМАО занимала 20 строчку рейтинга», — отметили в «Медиалогии».
Медиаиндекс — показатель состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, в частности губернаторов. Система оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды.
Ранее губернатор Югры Наталья Комарова возглавляла такой же рейтинг среди глав УрФО. Кроме того, и в течение 2022 года глава ХМАО получала высокие оценки своих медиауспехов.
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