18 января 2023

Губернатор ХМАО покинула топ-20 самых медийных глав регионов

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Совещание на тему: «Реализация национального проекта «Экология» в Уральском федеральном округе с участием Полномочного представителя Президента России в УрФО Николая Цуканова и губернаторов округа. Челябинск, портрет, комарова наталья
Губернатор ХМАО Наталья Комарова заняла 27ое место в медиарейтинге глав регионов Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова опустилась на 7 позиций в медиарейтинге глав регионов по итогам 2022 года. Соответствующее исследование опубликовала «Медиалогия».

«Наталья Комарова получила медиаиндекс 393 тысячи пунктов. Таким образом она заняла 27 место среди всех губернаторов. В прошлом году глава ХМАО занимала 20 строчку рейтинга», — отметили в «Медиалогии».

Медиаиндекс — показатель состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, в частности губернаторов. Система оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды.

Ранее губернатор Югры Наталья Комарова возглавляла такой же рейтинг среди глав УрФО. Кроме того, и в течение 2022 года глава ХМАО получала высокие оценки своих медиауспехов.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова опустилась на 7 позиций в медиарейтинге глав регионов по итогам 2022 года. Соответствующее исследование опубликовала «Медиалогия». «Наталья Комарова получила медиаиндекс 393 тысячи пунктов. Таким образом она заняла 27 место среди всех губернаторов. В прошлом году глава ХМАО занимала 20 строчку рейтинга», — отметили в «Медиалогии». Медиаиндекс — показатель состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, в частности губернаторов. Система оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды. Ранее губернатор Югры Наталья Комарова возглавляла такой же рейтинг среди глав УрФО. Кроме того, и в течение 2022 года глава ХМАО получала высокие оценки своих медиауспехов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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