В мэрии Екатеринбурга раскрыли, когда достроят объекты к фестивалю студенческих игр

Мэрия Екатеринбурга: к фестивалю студенческих игр осталось доделать пять объектов
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Строительный класс Гимназии №2 на площадке строительства деревни Всемирных студенческих игр 2023. Екатеринбург, строитель, строительство, укладка плитки, дворец водных видов спорта, укладка пола
Международный фестиваль студенческого спорта пройдет в Екатеринбурге в августе

Большинство объектов в Екатеринбурге, где пройдут соревнования Международного фестиваля студенческих игр, сданы. По оставшимся пяти работы также подходят к концу, рассказала на пресс-конференции начальник управления по физической культуре и спорту мэрии Людмила Фитина.

«В числе последних объектов полностью сдали Центр художественной и эстетической гимнастики и дворец дзюдо. Дворец водных видов спорта и Дворец игровых видов спорта сдадут в апреле 2023 года. Также завершаются работы по строительству спортивной деревни в микрорайоне Новокольцовский, спортивно-оздоровительного комплекса „Калининец“ и „Юность“, где уже начали эксплуатировать бассейн», — рассказала Фитина.

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал документ о проведении Годов российско-китайского сотрудничества в спорте. Одним из событий станет Международный фестиваль университетского спорта, который пройдет в Екатеринбурге в августе 2023 года вместо отмененной летней Универсиады FISU. В конце 2022 года на строящиеся для фестиваля объекты нагрянула проверка от свердловского правительства.

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Большинство объектов в Екатеринбурге, где пройдут соревнования Международного фестиваля студенческих игр, сданы. По оставшимся пяти работы также подходят к концу, рассказала на пресс-конференции начальник управления по физической культуре и спорту мэрии Людмила Фитина. «В числе последних объектов полностью сдали Центр художественной и эстетической гимнастики и дворец дзюдо. Дворец водных видов спорта и Дворец игровых видов спорта сдадут в апреле 2023 года. Также завершаются работы по строительству спортивной деревни в микрорайоне Новокольцовский, спортивно-оздоровительного комплекса „Калининец“ и „Юность“, где уже начали эксплуатировать бассейн», — рассказала Фитина. В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал документ о проведении Годов российско-китайского сотрудничества в спорте. Одним из событий станет Международный фестиваль университетского спорта, который пройдет в Екатеринбурге в августе 2023 года вместо отмененной летней Универсиады FISU. В конце 2022 года на строящиеся для фестиваля объекты нагрянула проверка от свердловского правительства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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