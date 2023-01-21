NYP: Вашингтон погряз в «вялой» эскалации на Украине

22 января 2023 в 08:04 Размер текста - 17 +

Военная помощь США Украине неорганизованна, передает американская газета Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военная помощь США Украине, которая развивает конфликт, является «вялой» и неорганизованной. Об этом сообщает редакция американской газеты New York Post. «Вашингтон погряз в игре эскалации, которая является вялой, запутанной и реактивной. Да, мы отправили Украине много помощи, в том числе летальные, но только после действий армии России», — говорится в материале. В материале говорится, что «вялая эскалация» связана с недостаточным количеством поставок ЗРК Patriot на Украину. Авторы статьи отметили, что поставки более мощных вооружений расширили бы возможности ВСУ. Однако это заставило бы Россию применить ядерное оружие. Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владиимира Путина. После этого страны Запада стали спонсировать Киев оружием. 25 декабря представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что для обучения работы с ЗРК Patriot украинцы поедут в одну из стран НАТО. 18 января официальный представитель Пентагона Патрик Райдер доложил, что курсы начались. Обучение продолжится несколько месяцев. ЗРК Patriot — более мощная система ПВО, чем есть сейчас на Украине.

Военная помощь США Украине, которая развивает конфликт, является «вялой» и неорганизованной. Об этом сообщает редакция американской газеты New York Post. «Вашингтон погряз в игре эскалации, которая является вялой, запутанной и реактивной. Да, мы отправили Украине много помощи, в том числе летальные, но только после действий армии России», — говорится в материале. В материале говорится, что «вялая эскалация» связана с недостаточным количеством поставок ЗРК Patriot на Украину. Авторы статьи отметили, что поставки более мощных вооружений расширили бы возможности ВСУ. Однако это заставило бы Россию применить ядерное оружие. Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владиимира Путина. После этого страны Запада стали спонсировать Киев оружием. 25 декабря представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что для обучения работы с ЗРК Patriot украинцы поедут в одну из стран НАТО. 18 января официальный представитель Пентагона Патрик Райдер доложил, что курсы начались. Обучение продолжится несколько месяцев. ЗРК Patriot — более мощная система ПВО, чем есть сейчас на Украине.