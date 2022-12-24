24 декабря 2022

Украина отправит своих военных в страну НАТО обучаться работе с ЗРК Patriot

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины, спецназ украины
Украинские военные пройдут обучение в одной из стран НАТО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киев определился со списком военных, которых отправят в одну из стран НАТО на обучение по управлению системами зенитно-ракетных комплексов противовоздушной и противоракетной обороны Patriot. Об этом заявил представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

«Командующим воздушными силами ВСУ утвержден список военных, которые пройдут обучение по управлению системами ЗРК Patriot в одной из стран НАТО. Это те люди, которые проходили обучение в Харьковском университете Воздушных Сил. Готовые специалисты с боевым опытом и перспективой прохождения военной службы», — заявил Юрий Игнат изданию «Общественное», его слова передает РИА Новости.

Представитель командования не уточнил, в какой из стран будет проходить обучение. При этом он отметил, что для этого потребуется два-три месяца, так как ЗРК Patriot — «это более мощная и дальнобойная техника».

Ранее американские СМИ писали, что США поставят Украине ЗРК Patriot и высокоточные «умные» бомбы JDAM. Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что ВСУ не будут использовать зенитно-ракетные комплексы против дронов-камикадзе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любые виды вооружения, используемые Украиной, будут уничтожаться.

Все главные новости о спецоперации и не только - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Киев определился со списком военных, которых отправят в одну из стран НАТО на обучение по управлению системами зенитно-ракетных комплексов противовоздушной и противоракетной обороны Patriot. Об этом заявил представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат. «Командующим воздушными силами ВСУ утвержден список военных, которые пройдут обучение по управлению системами ЗРК Patriot в одной из стран НАТО. Это те люди, которые проходили обучение в Харьковском университете Воздушных Сил. Готовые специалисты с боевым опытом и перспективой прохождения военной службы», — заявил Юрий Игнат изданию «Общественное», его слова передает РИА Новости. Представитель командования не уточнил, в какой из стран будет проходить обучение. При этом он отметил, что для этого потребуется два-три месяца, так как ЗРК Patriot — «это более мощная и дальнобойная техника». Ранее американские СМИ писали, что США поставят Украине ЗРК Patriot и высокоточные «умные» бомбы JDAM. Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что ВСУ не будут использовать зенитно-ракетные комплексы против дронов-камикадзе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любые виды вооружения, используемые Украиной, будут уничтожаться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...