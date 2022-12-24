Украина отправит своих военных в страну НАТО обучаться работе с ЗРК Patriot

25 декабря 2022 в 02:10 Размер текста - 17 +

Украинские военные пройдут обучение в одной из стран НАТО Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев определился со списком военных, которых отправят в одну из стран НАТО на обучение по управлению системами зенитно-ракетных комплексов противовоздушной и противоракетной обороны Patriot. Об этом заявил представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат. «Командующим воздушными силами ВСУ утвержден список военных, которые пройдут обучение по управлению системами ЗРК Patriot в одной из стран НАТО. Это те люди, которые проходили обучение в Харьковском университете Воздушных Сил. Готовые специалисты с боевым опытом и перспективой прохождения военной службы», — заявил Юрий Игнат изданию «Общественное», его слова передает РИА Новости. Представитель командования не уточнил, в какой из стран будет проходить обучение. При этом он отметил, что для этого потребуется два-три месяца, так как ЗРК Patriot — «это более мощная и дальнобойная техника». Ранее американские СМИ писали, что США поставят Украине ЗРК Patriot и высокоточные «умные» бомбы JDAM. Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что ВСУ не будут использовать зенитно-ракетные комплексы против дронов-камикадзе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любые виды вооружения, используемые Украиной, будут уничтожаться.

Киев определился со списком военных, которых отправят в одну из стран НАТО на обучение по управлению системами зенитно-ракетных комплексов противовоздушной и противоракетной обороны Patriot. Об этом заявил представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат. «Командующим воздушными силами ВСУ утвержден список военных, которые пройдут обучение по управлению системами ЗРК Patriot в одной из стран НАТО. Это те люди, которые проходили обучение в Харьковском университете Воздушных Сил. Готовые специалисты с боевым опытом и перспективой прохождения военной службы», — заявил Юрий Игнат изданию «Общественное», его слова передает РИА Новости. Представитель командования не уточнил, в какой из стран будет проходить обучение. При этом он отметил, что для этого потребуется два-три месяца, так как ЗРК Patriot — «это более мощная и дальнобойная техника». Ранее американские СМИ писали, что США поставят Украине ЗРК Patriot и высокоточные «умные» бомбы JDAM. Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что ВСУ не будут использовать зенитно-ракетные комплексы против дронов-камикадзе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любые виды вооружения, используемые Украиной, будут уничтожаться.