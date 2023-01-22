Мобилизованный журналист рассказал, что необходимо иметь при себе на случай ранения

Военкор Третьяков перечислил вещи, необходимые бойцам на случай госпитализации

22 января 2023 в 22:08 Размер текста - 17 +

Военный корреспондент Никита Третьяков рассказал, что взять с собой на фронт Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На случай получения травмы или ранения бойцам нужно иметь при себе карточку с личной информацией, сим-карту и деньги. Об этом заявил военный корреспондент информационного агентства Regnum Никита Третьяков. «Нам, например, за период подготовки, к сожалению, никто ни разу не объяснил, как можно к ранению подготовиться и что необходимо иметь на этот случай при себе. Так что я поделюсь личным опытом и сделанными выводами», — рассказал Никита Третьяков MK.RU . Карточка с личной информацией: фамилия, имя и отчество, дата рождения, номер воинской части. Ее лучше всего заламинировать. Она нужна, чтобы медперсонал мог быстро понять куда направлять документы.

Сим-карта, которая бы работала в любом месте. Военнослужащий остается без связи, когда приходит в себя в госпитале. Во время боевых действий мобильные телефоны сдают на хранение. Сам телефон можно у кого-то одолжить, но под рукой не будет номеров телефонов. На такой случай понадобится сим-карта, на которой будет сохранена необходимая информация.

Деньги, на которые можно было бы купить одежду и нижнее белье. При оказании первой медицинской помощи одежду бойца могут порвать. После выписки военнослужащему может быть нечего надеть. Больничную одежду выдадут в госпитале, но на улицу в ней выйти невозможно. Специальная военная операция была объявлена президентом России Владимиром Путиным 24 февраля прошлого года с целью защиты мирных жителей Донбасса. В ее рамках в стране прошла частичная мобилизация.

На случай получения травмы или ранения бойцам нужно иметь при себе карточку с личной информацией, сим-карту и деньги. Об этом заявил военный корреспондент информационного агентства Regnum Никита Третьяков. «Нам, например, за период подготовки, к сожалению, никто ни разу не объяснил, как можно к ранению подготовиться и что необходимо иметь на этот случай при себе. Так что я поделюсь личным опытом и сделанными выводами», — рассказал Никита Третьяков MK.RU. Специальная военная операция была объявлена президентом России Владимиром Путиным 24 февраля прошлого года с целью защиты мирных жителей Донбасса. В ее рамках в стране прошла частичная мобилизация.