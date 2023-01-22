22 января 2023
21 января 2023
20 января 2023

Волонтеры Копейска собрали новый груз для военнослужащих на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Наро-Фоминский центр подготовки армейских поваров. Москва, армия, аптечка, обмундирование, снабжение, экипировка, жгут, материально-техническое обеспечение, военный медик
Аптечки очень удобны и просты в использовании Фото:
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Волонтеры Копейска, города-спутника Челябинска, собрали новый груз для военнослужащих на СВО. Информацию об этом копейчане разместили в соцсети.

«Неделя выдалась трудной, но это нам не помешало все вовремя сложить, упаковать и отправить нашим ребятам на СВО. Благодаря нашим швеям, которые трудятся как пчелки, вам за оказание финансовой помощи и нашей дружной компании за все последние напряженные дни работы, наши ребята имеют возможность иметь такую надежную и необходимую вещь, как аптечки. Аптечка очень удобна и проста в использовании, ее можно расположить на разгрузочном жилете, учтены все пожелания наших бойцов», — пишет в в группе «Все для Победы! Копейск» соцсети ВКонтакте организатор сборов вещей для военнослужащих Анастасия.

В аптечках находятся индивидуальные перевязочные пакеты, жгуты, маркеры (для того. чтобы отмечать время наложения жгута), лекарства, перчатки. Волонтеры ждут швей для помощи в пошиве аптечек и одежды, плетении маскировочных сетей по адресу: Копейск, проспект Победы 3Б. Также ждут тех, кто готов оказать финансовую помощь для пошива тактических изделий и наполнения аптечек.

Копейские волонтеры активно проявляют себя в помощи бойцам. Так, только за три недели января они собрали для отправки «за ленточку» инструменты для артиллерии, продукты питания, сигареты, одежду и другие вещи, копчености, окопные свечи и многое другое.

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Волонтеры Копейска, города-спутника Челябинска, собрали новый груз для военнослужащих на СВО. Информацию об этом копейчане разместили в соцсети. «Неделя выдалась трудной, но это нам не помешало все вовремя сложить, упаковать и отправить нашим ребятам на СВО. Благодаря нашим швеям, которые трудятся как пчелки, вам за оказание финансовой помощи и нашей дружной компании за все последние напряженные дни работы, наши ребята имеют возможность иметь такую надежную и необходимую вещь, как аптечки. Аптечка очень удобна и проста в использовании, ее можно расположить на разгрузочном жилете, учтены все пожелания наших бойцов», — пишет в в группе «Все для Победы! Копейск» соцсети ВКонтакте организатор сборов вещей для военнослужащих Анастасия. В аптечках находятся индивидуальные перевязочные пакеты, жгуты, маркеры (для того. чтобы отмечать время наложения жгута), лекарства, перчатки. Волонтеры ждут швей для помощи в пошиве аптечек и одежды, плетении маскировочных сетей по адресу: Копейск, проспект Победы 3Б. Также ждут тех, кто готов оказать финансовую помощь для пошива тактических изделий и наполнения аптечек. Копейские волонтеры активно проявляют себя в помощи бойцам. Так, только за три недели января они собрали для отправки «за ленточку» инструменты для артиллерии, продукты питания, сигареты, одежду и другие вещи, копчености, окопные свечи и многое другое.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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