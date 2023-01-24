В Челябинске упал спрос на элитную загородную недвижимость

25 января 2023 в 17:24 Размер текста - 17 +

Челябинцы предпочитают вкладывать деньги в недвижимость за границей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинске стало сложнее продать элитную загородную недвижимость на вторичном рынке. Об этом сообщил руководитель департамента элитной недвижимость «DAN-недвижимость» Максим Молчанов telegram-каналу « Челябинск, который смог» . «Жители Челябинска, которые располагают большими деньгами переживают за них и вкладываются в недвижимость в других странах. Таким образом, люди выводят средства. Кроме того, элитную недвижимость сложнее продать из-за того, что ее много на рынке», — пояснил Молчанов. Также Молчанов отметил, чаще всего дома выкладывают без экспертного заключения по стоимости, заламывая цену. Еще на сложную продажу влияет качество фотографий, если они сделаны некачественно, то шансы продать недвижимость уменьшаются. В Челябинске роскошные поместья, особняки и более скромные квартиры продавцы не могли реализовать в течение года. Например, на сайте «Авито» уже год продается коттедж «для большой и дружной семьи» площадью 811 квадратных метров в закрытом поселке Тарасовка. Владелец решил переехать в Сочи, а коттедж выставили на продажу за 110 млн рублей.

В Челябинске стало сложнее продать элитную загородную недвижимость на вторичном рынке. Об этом сообщил руководитель департамента элитной недвижимость «DAN-недвижимость» Максим Молчанов telegram-каналу «Челябинск, который смог». «Жители Челябинска, которые располагают большими деньгами переживают за них и вкладываются в недвижимость в других странах. Таким образом, люди выводят средства. Кроме того, элитную недвижимость сложнее продать из-за того, что ее много на рынке», — пояснил Молчанов. Также Молчанов отметил, чаще всего дома выкладывают без экспертного заключения по стоимости, заламывая цену. Еще на сложную продажу влияет качество фотографий, если они сделаны некачественно, то шансы продать недвижимость уменьшаются. В Челябинске роскошные поместья, особняки и более скромные квартиры продавцы не могли реализовать в течение года. Например, на сайте «Авито» уже год продается коттедж «для большой и дружной семьи» площадью 811 квадратных метров в закрытом поселке Тарасовка. Владелец решил переехать в Сочи, а коттедж выставили на продажу за 110 млн рублей.