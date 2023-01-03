В Челябинске застопорилась продажа элитной недвижимости. Роскошные поместья, особняки и более скромные квартиры не смогли найти покупателей в течение года, судя по объявлениям на популярном сайте.
На первом месте коттедж «для большой и дружной семьи» площадью 811 кв. метров в закрытом поселке Тарасовка, который выставили на продажу еще в 2021 году. Владелец решил переехать в Сочи, а дом близ Шершневского кладбища продать за 110 млн рублей. Однако ни шесть спален (в каждой гардеробная и санузел), ни подогреваемый бассейн с сауной, ни тренажерный зал и гараж на четыре машины не прельстили покупателей.
Элитный особняк в Тарасовке ждет новых владельцев
Фото: сайт Avito
Не может найти нового хозяина и «комфортабельный особняк, с райским садом и парком в 38 соток» в лучшем месте той же Тарасовки, на берегу пруда. Роскошный каминный зал, возможность наблюдать онлайн всю территорию из любой точки мира, отдельные квартиры для прислуги, охотничий и гостевой домики пока остаются за прежними владельцами. Возможно все дело в цене — 99 млн рублей.
Интерьеры наводят воспоминания о фильмах из жизни высшей аристократии
Фото: сайт Avito
Уникальная 3-х уровневая квартира площадью 258,4 кв. метра, расположившаяся сразу на трех этажах дома по улице Свободы, также осталась в продаже. Будущим владельцам обещают ремонт в римском стиле, девять шикарных витражей с подсветкой на потолках и стенах, межэтажные лестницы из кованой стали, кондиционеры, пять телевизоров, три холодильника, мини-спортзал и всю мебель. Все это за 16,3 млн рублей.
К услугам будущих хозяев — шикарная зона отдыха
Фото: сайт Avito
Не слишком заинтересовала челябинцев и 800-метровая двухуровневая квартира в центре Челябинска. Несмотря на пять панорамных лоджий, две террасы площадью 300 квадратных метров, отдельный спортзал, джакузи, хамам и индивидуальный программируемый лифт. Кроме того, к недвижимости прилагается бонус — еще одна 200-метровая квартира.
Сложно поверить, что такое возможно во многоквартирном доеме
Фото: сайт Avito
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В Челябинске застопорилась продажа элитной недвижимости. Роскошные поместья, особняки и более скромные квартиры не смогли найти покупателей в течение года, судя по объявлениям на популярном сайте. На первом месте коттедж «для большой и дружной семьи» площадью 811 кв. метров в закрытом поселке Тарасовка, который выставили на продажу еще в 2021 году. Владелец решил переехать в Сочи, а дом близ Шершневского кладбища продать за 110 млн рублей. Однако ни шесть спален (в каждой гардеробная и санузел), ни подогреваемый бассейн с сауной, ни тренажерный зал и гараж на четыре машины не прельстили покупателей. Не может найти нового хозяина и «комфортабельный особняк, с райским садом и парком в 38 соток» в лучшем месте той же Тарасовки, на берегу пруда. Роскошный каминный зал, возможность наблюдать онлайн всю территорию из любой точки мира, отдельные квартиры для прислуги, охотничий и гостевой домики пока остаются за прежними владельцами. Возможно все дело в цене — 99 млн рублей. Уникальная 3-х уровневая квартира площадью 258,4 кв. метра, расположившаяся сразу на трех этажах дома по улице Свободы, также осталась в продаже. Будущим владельцам обещают ремонт в римском стиле, девять шикарных витражей с подсветкой на потолках и стенах, межэтажные лестницы из кованой стали, кондиционеры, пять телевизоров, три холодильника, мини-спортзал и всю мебель. Все это за 16,3 млн рублей. Не слишком заинтересовала челябинцев и 800-метровая двухуровневая квартира в центре Челябинска. Несмотря на пять панорамных лоджий, две террасы площадью 300 квадратных метров, отдельный спортзал, джакузи, хамам и индивидуальный программируемый лифт. Кроме того, к недвижимости прилагается бонус — еще одна 200-метровая квартира.