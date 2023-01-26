Губернатор ХМАО предложила полицейским пройти обучение в проекте Грефа

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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, комарова наталья
Губернатор ХМАО Наталья Комарова предложила полицейским начать обучаться IT-технологиям Фото:

Чтобы эффективнее искать мошенников в IT-сфере губернатор ХМАО Наталья Комарова предложила руководству УМВД организовать обучение сотрудников в проекте «Школа 21». Школа появится в регионе в рамках соглашения подписанного с председателем правления Сбербанка Германом Грефом. Свое предложение Комарова озвучила во время итоговой коллегии УМВД, передает журналист URA.RU.

«Полагаю в феврале мы уже откроем „Школу 21“. Это проект по формированию и подготовке специалистов в IT-сфере. Предлагаю воспользоваться этой возможностью и создать условия для того, чтобы сотрудники полиции могли проходить там обучение», — сказала Комарова.

Комарова добавила, что готова при необходимости обеспечить полицейских новым современным оборудованием. При этом глава региона предложила усилить профилактическую работу с жителями региона, чтобы они самостоятельно могли противостоять мошенникам.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала соглашение с председателем правления Сбербанка Германом Грефом о сотрудничестве в сфере информационных технологий. Результатом соглашения стал проект «Школа 21», направленный на подготовку кадров в области IT-технологий.

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Чтобы эффективнее искать мошенников в IT-сфере губернатор ХМАО Наталья Комарова предложила руководству УМВД организовать обучение сотрудников в проекте «Школа 21». Школа появится в регионе в рамках соглашения подписанного с председателем правления Сбербанка Германом Грефом. Свое предложение Комарова озвучила во время итоговой коллегии УМВД, передает журналист URA.RU. «Полагаю в феврале мы уже откроем „Школу 21“. Это проект по формированию и подготовке специалистов в IT-сфере. Предлагаю воспользоваться этой возможностью и создать условия для того, чтобы сотрудники полиции могли проходить там обучение», — сказала Комарова. Комарова добавила, что готова при необходимости обеспечить полицейских новым современным оборудованием. При этом глава региона предложила усилить профилактическую работу с жителями региона, чтобы они самостоятельно могли противостоять мошенникам. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала соглашение с председателем правления Сбербанка Германом Грефом о сотрудничестве в сфере информационных технологий. Результатом соглашения стал проект «Школа 21», направленный на подготовку кадров в области IT-технологий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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