Губернатор ХМАО предложила полицейским пройти обучение в проекте Грефа

26 января 2023 в 17:12 Размер текста - 17 +

Губернатор ХМАО Наталья Комарова предложила полицейским начать обучаться IT-технологиям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Чтобы эффективнее искать мошенников в IT-сфере губернатор ХМАО Наталья Комарова предложила руководству УМВД организовать обучение сотрудников в проекте «Школа 21». Школа появится в регионе в рамках соглашения подписанного с председателем правления Сбербанка Германом Грефом. Свое предложение Комарова озвучила во время итоговой коллегии УМВД, передает журналист URA.RU. «Полагаю в феврале мы уже откроем „Школу 21“. Это проект по формированию и подготовке специалистов в IT-сфере. Предлагаю воспользоваться этой возможностью и создать условия для того, чтобы сотрудники полиции могли проходить там обучение», — сказала Комарова. Комарова добавила, что готова при необходимости обеспечить полицейских новым современным оборудованием. При этом глава региона предложила усилить профилактическую работу с жителями региона, чтобы они самостоятельно могли противостоять мошенникам. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала соглашение с председателем правления Сбербанка Германом Грефом о сотрудничестве в сфере информационных технологий. Результатом соглашения стал проект «Школа 21», направленный на подготовку кадров в области IT-технологий.

Чтобы эффективнее искать мошенников в IT-сфере губернатор ХМАО Наталья Комарова предложила руководству УМВД организовать обучение сотрудников в проекте «Школа 21». Школа появится в регионе в рамках соглашения подписанного с председателем правления Сбербанка Германом Грефом. Свое предложение Комарова озвучила во время итоговой коллегии УМВД, передает журналист URA.RU. «Полагаю в феврале мы уже откроем „Школу 21“. Это проект по формированию и подготовке специалистов в IT-сфере. Предлагаю воспользоваться этой возможностью и создать условия для того, чтобы сотрудники полиции могли проходить там обучение», — сказала Комарова. Комарова добавила, что готова при необходимости обеспечить полицейских новым современным оборудованием. При этом глава региона предложила усилить профилактическую работу с жителями региона, чтобы они самостоятельно могли противостоять мошенникам. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала соглашение с председателем правления Сбербанка Германом Грефом о сотрудничестве в сфере информационных технологий. Результатом соглашения стал проект «Школа 21», направленный на подготовку кадров в области IT-технологий.