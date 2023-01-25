Вода необычного цвета побежала из крана у пермяка
В Кунгуре Пермского края из крана пошла зеленая вода. Видео было опубликовано в telegram-канале «Пермь с огоньком».
«Воду цвета какао и кофе из-под крана мы видели, а вот зеленую — еще нет. Вот такая водичка бежит сегодня в Кунгуре», — пишет автор видео.
Дозвониться до кунгурского МУП «Водоканал» не удалось. URA.RU направило предприятию запрос.
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