25 января 2023

В пермском городе из крана пошла зеленая вода. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Второе здание муниципального детского сада № 437 в микрорайоне Солнечный. Екатеринбург, смеситель, опрессовки, ванная, отключение воды, водоснабжение, горячая вода, санузел, ванная комната, душ, холодная вода
Вода необычного цвета побежала из крана у пермяка Фото:

В Кунгуре Пермского края из крана пошла зеленая вода. Видео было опубликовано в telegram-канале «Пермь с огоньком».

«Воду цвета какао и кофе из-под крана мы видели, а вот зеленую — еще нет. Вот такая водичка бежит сегодня в Кунгуре», — пишет автор видео.

Дозвониться до кунгурского МУП «Водоканал» не удалось. URA.RU направило предприятию запрос.

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В Кунгуре Пермского края из крана пошла зеленая вода. Видео было опубликовано в telegram-канале «Пермь с огоньком». «Воду цвета какао и кофе из-под крана мы видели, а вот зеленую — еще нет. Вот такая водичка бежит сегодня в Кунгуре», — пишет автор видео. Дозвониться до кунгурского МУП «Водоканал» не удалось. URA.RU направило предприятию запрос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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