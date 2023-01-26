Стрелков заявил, что готов рассмотреть предложение о вступлении в ЧВК «Вагнер»

26 января 2023 в 16:44 Размер текста - 17 +

Стрелков готов рассмотреть приглашение Пригожина стать командиром ЧВК «Вагнер» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экс-министра обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков-Гиркин рассказал, что готов рассмотреть приглашение основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина вступить в его военную компанию. Там ему предлагается место командира штурмового отряда. «Если он мне что-то хочет предложить, можно в закрытом личном режиме. Если такие предложения будут и они будут серьезными, а не на уровне поиздеваться, я готов их рассмотреть», — заявил Стрелков, его слова приводит интернет-издание аrgumenti.ru. Приглашение касалось получение роли командира одного из штурмового отряда ЧВК «Вагнер». Ранее Пригожин пригласил Стрелкова через Telegram стать командиром отряда. Приглашение было сделано после того, как Стрелков обвинил Пригожина в излишней публичности. По его словам, человек с уголовным прошлым не может занимать место в российском медиаполе. Стрелков участвовал в боях на Украине еще с 2014 года. В декабре 2022 бывший министр обороны ДНР рассказал, что уже пытался принять участие в спецоперации. Однако его попытка оказалась неудачной. Дело было в ошибке в военных документах. В конце истории Стрелков сдал оружие и вернулся в Москву.

Экс-министра обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков-Гиркин рассказал, что готов рассмотреть приглашение основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина вступить в его военную компанию. Там ему предлагается место командира штурмового отряда. «Если он мне что-то хочет предложить, можно в закрытом личном режиме. Если такие предложения будут и они будут серьезными, а не на уровне поиздеваться, я готов их рассмотреть», — заявил Стрелков, его слова приводит интернет-издание аrgumenti.ru. Приглашение касалось получение роли командира одного из штурмового отряда ЧВК «Вагнер». Ранее Пригожин пригласил Стрелкова через Telegram стать командиром отряда. Приглашение было сделано после того, как Стрелков обвинил Пригожина в излишней публичности. По его словам, человек с уголовным прошлым не может занимать место в российском медиаполе. Стрелков участвовал в боях на Украине еще с 2014 года. В декабре 2022 бывший министр обороны ДНР рассказал, что уже пытался принять участие в спецоперации. Однако его попытка оказалась неудачной. Дело было в ошибке в военных документах. В конце истории Стрелков сдал оружие и вернулся в Москву.