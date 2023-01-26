Рогозин призвал Стрелкова перестать «чесать языком» и уехать в зону СВО

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин призвал бывшего министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова-Гиркина перестать «чесать языком» и отправиться на спецоперацию. Он напомнил Стрелкову-Гиркину, что он ранее не доехал до фронта.
«Гиркин, хорош языком чесать, давай вперед, на передовую. Ты и в Боснии, помню, все время придумывал, почему тебе что-то мешает работать. Не доехал до фронта, вот тебе, вроде бы, шанс. Покажи, что ты мужик», — написал Рогозин в своем telegram-канале. Он также добавил, что готов ответить на возникшие у Стрелкова вопросы при встрече в Донецке.
Ранее в СМИ сообщали, что Стрелков был задержан при попытке попасть в зону проведения спецоперации. До Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин пригласил экс-министра обороны ДНР в ряды Вагнера на должность командира отряда. Стрелков ответил, что готов рассмотреть такое предложение, но только если оно будет сделано в личном общении.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ее основные цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин призвал бывшего министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова-Гиркина перестать «чесать языком» и отправиться на спецоперацию. Он напомнил Стрелкову-Гиркину, что он ранее не доехал до фронта. «Гиркин, хорош языком чесать, давай вперед, на передовую. Ты и в Боснии, помню, все время придумывал, почему тебе что-то мешает работать. Не доехал до фронта, вот тебе, вроде бы, шанс. Покажи, что ты мужик», — написал Рогозин в своем telegram-канале. Он также добавил, что готов ответить на возникшие у Стрелкова вопросы при встрече в Донецке. Ранее в СМИ сообщали, что Стрелков был задержан при попытке попасть в зону проведения спецоперации. До Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин пригласил экс-министра обороны ДНР в ряды Вагнера на должность командира отряда. Стрелков ответил, что готов рассмотреть такое предложение, но только если оно будет сделано в личном общении.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ее основные цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.