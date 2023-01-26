Рогозин призвал Стрелкова перестать «чесать языком» и уехать в зону СВО

Рогозин призвал Стрелкова перестать «чесать языком» и уехать в зову СВО

27 января 2023 в 01:07 Размер текста - 17 +

Экс-глава «Роскосмоса» призвал Стрелкова уехать на СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин призвал бывшего министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова-Гиркина перестать «чесать языком» и отправиться на спецоперацию. Он напомнил Стрелкову-Гиркину, что он ранее не доехал до фронта. «Гиркин, хорош языком чесать, давай вперед, на передовую. Ты и в Боснии, помню, все время придумывал, почему тебе что-то мешает работать. Не доехал до фронта, вот тебе, вроде бы, шанс. Покажи, что ты мужик», — написал Рогозин в своем telegram-канале . Он также добавил, что готов ответить на возникшие у Стрелкова вопросы при встрече в Донецке. Ранее в СМИ сообщали, что Стрелков был задержан при попытке попасть в зону проведения спецоперации. До Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин пригласил экс-министра обороны ДНР в ряды Вагнера на должность командира отряда. Стрелков ответил, что готов рассмотреть такое предложение, но только если оно будет сделано в личном общении.



Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ее основные цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин призвал бывшего министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова-Гиркина перестать «чесать языком» и отправиться на спецоперацию. Он напомнил Стрелкову-Гиркину, что он ранее не доехал до фронта. «Гиркин, хорош языком чесать, давай вперед, на передовую. Ты и в Боснии, помню, все время придумывал, почему тебе что-то мешает работать. Не доехал до фронта, вот тебе, вроде бы, шанс. Покажи, что ты мужик», — написал Рогозин в своем telegram-канале. Он также добавил, что готов ответить на возникшие у Стрелкова вопросы при встрече в Донецке. Ранее в СМИ сообщали, что Стрелков был задержан при попытке попасть в зону проведения спецоперации. До Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин пригласил экс-министра обороны ДНР в ряды Вагнера на должность командира отряда. Стрелков ответил, что готов рассмотреть такое предложение, но только если оно будет сделано в личном общении. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ее основные цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.