В Тюменской области продлен режим повышенной готовности

В Тюменской области резко выросла заболеваемость COVID-19 Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Режим повышенной готовности по коронавирусу продлен в Тюменской области до 1 марта. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Там добавили, что соответствующее решение было принято на заседании оперативного штаба.

«Режим повышенной готовности для предотвращения распространения COVID-19 продлен в Тюменской области до 1 марта. Решение принято на заседании регионального оперативного штаба», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области.

Там отметили, что в регионе значительно выросла заболеваемость COVID-19. «В течение последних трех недель в Тюменской области отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции. В период с 23 по 29 января зарегистрирован рост заболеваемости на 35% по сравнению с предыдущей неделей», — сообщает Инфоцентр со ссылкой на слова главы регионального управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галины Шарухо.

Рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован среди жителей Тюменской области в возрасте от 18 до 29 лет. В Информационном центре отметили, что в 95% случаев болезнь протекает в легкой форме.

Ранее URA.RU писало о том, что режим повышенной готовности в Тюменской области был введен 18 марта 2020 года. В настоящий момент он не подразумевает каких-либо массовых ограничений.