Врио главы ДНР Пушилин: украинские войска испытывают нехватку танков и боеприпасов

У вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается дефицит танков и некоторых видов боеприпасов. Как сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, нехватка связана с уничтожением техники ВСУ российскими военными.
«По технике у противника мы видим определенные сложности. Действительно, подразделения министерства обороны на разных участках пожгли технику, уничтожили достаточно много», — заявил Пушилин в ответ на вопрос о нехватке танков у ВСУ во время эфира на «Первом канале». Он отметил, что это отразилось на обеспеченности в целом.
Врио главы ДНР добавил, что из-за потери ряда объектов энергетической инфраструктуры Украина испытывает сложности с ремонтом техники. «Это отнюдь не значит, что завтра или послезавтра они закончатся полностью», — отметил Пушилин.
Ранее сообщалось, что военный эксперт Алексей Леонков назвал главной слабостью ВСУ под Бахмутом нехватку техники и личного состава. По этой причине украинским бойцам очень трудно сдерживать наступление. Они также обеспокоены возможным окружением города российскими войсками в скором времени.
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