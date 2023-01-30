Врио главы ДНР Пушилин: украинские войска испытывают нехватку танков и боеприпасов

31 января 2023 в 01:55 Размер текста - 17 +

Денис Пушилин заявил, что ВСУ испытывают нехватку танков и боеприпасов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается дефицит танков и некоторых видов боеприпасов. Как сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, нехватка связана с уничтожением техники ВСУ российскими военными. «По технике у противника мы видим определенные сложности. Действительно, подразделения министерства обороны на разных участках пожгли технику, уничтожили достаточно много», — заявил Пушилин в ответ на вопрос о нехватке танков у ВСУ во время эфира на «Первом канале». Он отметил, что это отразилось на обеспеченности в целом. Врио главы ДНР добавил, что из-за потери ряда объектов энергетической инфраструктуры Украина испытывает сложности с ремонтом техники. «Это отнюдь не значит, что завтра или послезавтра они закончатся полностью», — отметил Пушилин. Ранее сообщалось, что военный эксперт Алексей Леонков назвал главной слабостью ВСУ под Бахмутом нехватку техники и личного состава. По этой причине украинским бойцам очень трудно сдерживать наступление. Они также обеспокоены возможным окружением города российскими войсками в скором времени.

У вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается дефицит танков и некоторых видов боеприпасов. Как сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, нехватка связана с уничтожением техники ВСУ российскими военными. «По технике у противника мы видим определенные сложности. Действительно, подразделения министерства обороны на разных участках пожгли технику, уничтожили достаточно много», — заявил Пушилин в ответ на вопрос о нехватке танков у ВСУ во время эфира на «Первом канале». Он отметил, что это отразилось на обеспеченности в целом. Врио главы ДНР добавил, что из-за потери ряда объектов энергетической инфраструктуры Украина испытывает сложности с ремонтом техники. «Это отнюдь не значит, что завтра или послезавтра они закончатся полностью», — отметил Пушилин. Ранее сообщалось, что военный эксперт Алексей Леонков назвал главной слабостью ВСУ под Бахмутом нехватку техники и личного состава. По этой причине украинским бойцам очень трудно сдерживать наступление. Они также обеспокоены возможным окружением города российскими войсками в скором времени.