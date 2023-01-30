30 января 2023

Врио главы ДНР Пушилин: украинские войска испытывают нехватку танков и боеприпасов

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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, пушилин денис
Денис Пушилин заявил, что ВСУ испытывают нехватку танков и боеприпасов Фото:
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У вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается дефицит танков и некоторых видов боеприпасов. Как сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, нехватка связана с уничтожением техники ВСУ российскими военными.

«По технике у противника мы видим определенные сложности. Действительно, подразделения министерства обороны на разных участках пожгли технику, уничтожили достаточно много», — заявил Пушилин в ответ на вопрос о нехватке танков у ВСУ во время эфира на «Первом канале». Он отметил, что это отразилось на обеспеченности в целом.

Врио главы ДНР добавил, что из-за потери ряда объектов энергетической инфраструктуры Украина испытывает сложности с ремонтом техники. «Это отнюдь не значит, что завтра или послезавтра они закончатся полностью», — отметил Пушилин.

Ранее сообщалось, что военный эксперт Алексей Леонков назвал главной слабостью ВСУ под Бахмутом нехватку техники и личного состава. По этой причине украинским бойцам очень трудно сдерживать наступление. Они также обеспокоены возможным окружением города российскими войсками в скором времени.

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У вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается дефицит танков и некоторых видов боеприпасов. Как сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, нехватка связана с уничтожением техники ВСУ российскими военными. «По технике у противника мы видим определенные сложности. Действительно, подразделения министерства обороны на разных участках пожгли технику, уничтожили достаточно много», — заявил Пушилин в ответ на вопрос о нехватке танков у ВСУ во время эфира на «Первом канале». Он отметил, что это отразилось на обеспеченности в целом. Врио главы ДНР добавил, что из-за потери ряда объектов энергетической инфраструктуры Украина испытывает сложности с ремонтом техники. «Это отнюдь не значит, что завтра или послезавтра они закончатся полностью», — отметил Пушилин. Ранее сообщалось, что военный эксперт Алексей Леонков назвал главной слабостью ВСУ под Бахмутом нехватку техники и личного состава. По этой причине украинским бойцам очень трудно сдерживать наступление. Они также обеспокоены возможным окружением города российскими войсками в скором времени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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