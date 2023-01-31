Бастрыкин инициировал проверку инцидента избиения свердловского врача мигрантом

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить происшествие с избиением врача Центральной районной больницы в поселке Белоярский (Свердловская область) мигрантом из Таджикистана. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ.
«Следственными органами СК РФ инициирован вопрос о передаче из полиции материалов дела для проверки в подразделение СК России. Доклад Бастрыкину поручено предоставить руководителю Свердловского управления СК РФ Михаилу Богинскому», — рассказали в официальном telegram-канале СК РФ.
Ранее URA.RU сообщало о подробностях инцидента с избиением врача в больнице поселка Белоярский (Свердловская область). Ранее в больнице на врача напал гражданин Таджикистана из-за отказа принять его жену. Представитель таджикской диаспоры раскритиковал земляка, который избил врача-невролога и призвал наказать его по всей строгости закона.
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