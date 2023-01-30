Таджикская диаспора призвала жестко наказать мигранта, избившего свердловского врача

31 января 2023 в 15:52 Размер текста - 17 +

Глава таджикской диаспоры Фарух Мирзоев призвал наказать мигранта, который избил врача, в правовом русле Фото: Александр Елизаров © URA.RU Глава таджикской диаспоры в Свердловской области Фарух Мирзоев раскритиковал земляка, который избил врача-невролога в поселке Белоярский. По его словам, если вина будет доказана, дебошира необходимо наказать по всей строгости российского закона. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам Мирзоев. «Мы осуждаем такое поведение. Таджикская диаспора при необходимости окажет полное содействие силовым структурам. Если данный факт будет доказан, то мы не будем защищать мужчину. Более того, мы считаем, что он должен быть наказан по всей строгости закона. Без поблажек», — рассказал Мирзоев. Ранее URA.RU писало, что в свердловском поселке Белоярский гражданин Таджикистана избил врача Центральной районной больницы. Врач-невролог получила сотрясение мозга. Позже адвокат московской коллегии адвокатов Евгений Черноусов сообщил URA.RU, что мигранту грозит 5 лет колонии. Кроме всего, источник URA.RU рассказал, что мужчина-мигрант и его жена уже были замечены в агрессивном поведении в стенах медучреждения.

Глава таджикской диаспоры в Свердловской области Фарух Мирзоев раскритиковал земляка, который избил врача-невролога в поселке Белоярский. По его словам, если вина будет доказана, дебошира необходимо наказать по всей строгости российского закона. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам Мирзоев. «Мы осуждаем такое поведение. Таджикская диаспора при необходимости окажет полное содействие силовым структурам. Если данный факт будет доказан, то мы не будем защищать мужчину. Более того, мы считаем, что он должен быть наказан по всей строгости закона. Без поблажек», — рассказал Мирзоев. Ранее URA.RU писало, что в свердловском поселке Белоярский гражданин Таджикистана избил врача Центральной районной больницы. Врач-невролог получила сотрясение мозга. Позже адвокат московской коллегии адвокатов Евгений Черноусов сообщил URA.RU, что мигранту грозит 5 лет колонии. Кроме всего, источник URA.RU рассказал, что мужчина-мигрант и его жена уже были замечены в агрессивном поведении в стенах медучреждения.