31 января 2023

Губернатор ХМАО встретилась с замгенпрокурора РФ

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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, зайцев сергей, комарова наталья
Глава ХМАО и замгенпрокурора РФ обсудили важные для региона вопросы Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова провела рабочую встречу с заместителем Генерального прокурора РФ Сергеем Зайцевым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Глава округа и зампрокурора обсудили важные для региона вопросы. В том числе, были подняты вопросы строительства фильтровальной станции в Нефтеюганске, проблемы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в поселке Пойковском и проблемы «обманутых дольщиков», — уточнили в прокуратуре.

Ранее URA.RU рассказывало, что заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев раскритиковал сотрудников югорской прокуратуры за снижение числа выявленных преступлений в сфере коррупции и незаконному обороту наркотиков. В истекшем году снизился объем изъятых из оборота запрещенных веществ. Соответственно, в 1,5 раза увеличилось число летальных исходов от отравления наркотиками.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова провела рабочую встречу с заместителем Генерального прокурора РФ Сергеем Зайцевым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Глава округа и зампрокурора обсудили важные для региона вопросы. В том числе, были подняты вопросы строительства фильтровальной станции в Нефтеюганске, проблемы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в поселке Пойковском и проблемы «обманутых дольщиков», — уточнили в прокуратуре. Ранее URA.RU рассказывало, что заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев раскритиковал сотрудников югорской прокуратуры за снижение числа выявленных преступлений в сфере коррупции и незаконному обороту наркотиков. В истекшем году снизился объем изъятых из оборота запрещенных веществ. Соответственно, в 1,5 раза увеличилось число летальных исходов от отравления наркотиками.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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