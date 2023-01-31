Губернатор ХМАО встретилась с замгенпрокурора РФ

Губернатор ХМАО Наталья Комарова провела рабочую встречу с заместителем Генерального прокурора РФ Сергеем Зайцевым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Глава округа и зампрокурора обсудили важные для региона вопросы. В том числе, были подняты вопросы строительства фильтровальной станции в Нефтеюганске, проблемы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в поселке Пойковском и проблемы «обманутых дольщиков», — уточнили в прокуратуре.
Ранее URA.RU рассказывало, что заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев раскритиковал сотрудников югорской прокуратуры за снижение числа выявленных преступлений в сфере коррупции и незаконному обороту наркотиков. В истекшем году снизился объем изъятых из оборота запрещенных веществ. Соответственно, в 1,5 раза увеличилось число летальных исходов от отравления наркотиками.
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