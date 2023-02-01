01 февраля 2023

Жителя ХМАО наградили за спасение человека на пожаре

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, деревянный дом, пожар, огонь, горящий дом, пламя, дом горит
В Нижневартовске наградили жителя, который спас человека из пожара Фото:

Сотрудники МЧС наградили жителя Нижневартовска Евгения Генералова медалью «За спасение на пожаре». Мужчина вошел в горящий дом и вытащил человека, который уже находился без сознания. Об этом рассказали в официальном telegram-канале городских властей «Нижневартовск. Официально».

«За проявленные в условиях, сопряженных с риском для жизни, отвагу и самоотверженность при спасении человека, в МЧС России приняли решение наградить Евгения Генералова. Сотрудники МЧС России по ХМАО — Югре сегодня вручили ему ведомственную медаль „За спасение на пожаре“», — сказано в сообщении мэрии.

Пожар случился 21 января в Нижневартовске, в жилом доме на улице Вишневой. Евгений ползком передвигался по дому, пока не нашел лежащего без сознания человека. Он вытащил пострадавшего на улицу и пытался помочь ему до прибытия бригады скорой помощи.

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Сотрудники МЧС наградили жителя Нижневартовска Евгения Генералова медалью «За спасение на пожаре». Мужчина вошел в горящий дом и вытащил человека, который уже находился без сознания. Об этом рассказали в официальном telegram-канале городских властей «Нижневартовск. Официально». «За проявленные в условиях, сопряженных с риском для жизни, отвагу и самоотверженность при спасении человека, в МЧС России приняли решение наградить Евгения Генералова. Сотрудники МЧС России по ХМАО — Югре сегодня вручили ему ведомственную медаль „За спасение на пожаре“», — сказано в сообщении мэрии. Пожар случился 21 января в Нижневартовске, в жилом доме на улице Вишневой. Евгений ползком передвигался по дому, пока не нашел лежащего без сознания человека. Он вытащил пострадавшего на улицу и пытался помочь ему до прибытия бригады скорой помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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