Жителя ХМАО наградили за спасение человека на пожаре

02 февраля 2023 в 12:34 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске наградили жителя, который спас человека из пожара Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудники МЧС наградили жителя Нижневартовска Евгения Генералова медалью «За спасение на пожаре». Мужчина вошел в горящий дом и вытащил человека, который уже находился без сознания. Об этом рассказали в официальном telegram-канале городских властей «Нижневартовск. Официально». «За проявленные в условиях, сопряженных с риском для жизни, отвагу и самоотверженность при спасении человека, в МЧС России приняли решение наградить Евгения Генералова. Сотрудники МЧС России по ХМАО — Югре сегодня вручили ему ведомственную медаль „За спасение на пожаре“», — сказано в сообщении мэрии. Пожар случился 21 января в Нижневартовске, в жилом доме на улице Вишневой. Евгений ползком передвигался по дому, пока не нашел лежащего без сознания человека. Он вытащил пострадавшего на улицу и пытался помочь ему до прибытия бригады скорой помощи.

Сотрудники МЧС наградили жителя Нижневартовска Евгения Генералова медалью «За спасение на пожаре». Мужчина вошел в горящий дом и вытащил человека, который уже находился без сознания. Об этом рассказали в официальном telegram-канале городских властей «Нижневартовск. Официально». «За проявленные в условиях, сопряженных с риском для жизни, отвагу и самоотверженность при спасении человека, в МЧС России приняли решение наградить Евгения Генералова. Сотрудники МЧС России по ХМАО — Югре сегодня вручили ему ведомственную медаль „За спасение на пожаре“», — сказано в сообщении мэрии. Пожар случился 21 января в Нижневартовске, в жилом доме на улице Вишневой. Евгений ползком передвигался по дому, пока не нашел лежащего без сознания человека. Он вытащил пострадавшего на улицу и пытался помочь ему до прибытия бригады скорой помощи.