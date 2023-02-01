Проект в Екатеринбурге, который отстаивали люди Ротенберга, под угрозой срыва

02 февраля 2023 в 13:39 Размер текста - 17 +

Екатеринбургская «Малая Голландия» — прототип петербургской «Новой Голландии» Фото: архитектурное бюро SVESMI Масштабный проект строительства элитного ЖК «Малая Голландия» возле парка Маяковского (ЦПКиО) в Екатеринбурге заморожен. Об этом URA.RU со ссылкой на актуальные планы девелопера Ивана Кузнецова (Acons Group) сообщил его знакомый. «Насколько я понял, особых перспектив [„Голландии“] в текущих условиях Кузнецов не видит», — поделился собеседник. Хотя представитель Acons Group Екатерина Богословская в разговоре с агентством категорически это опровергла: «Работа над проектом идет по графику, в начале весны мы будем готовы представить актуализированный мастер-план квартала. Главная технологическая задача сейчас — реализация пруда с учетом комментариев от экологов, которые мы получили в ходе публичного обсуждения проекта». О планах Кузнецова создать искусственный остров на заболоченном участке у ЦПКиО и построить на нем дома премиум-класса стало известно осенью 2020-го. Бизнесмен настолько загорелся идеей, что, по слухам, когда возникли проблемы с оформлением документов на уровне мэрии и минприроды, губернатору Евгению Куйвашеву якобы «звонил кто-то из представителей влиятельного миллиардера Аркадия Ротенберга». «Кузнецов сошелся с его [Ротенберга] структурами на теме аэропортов (в портфолио Acons Group — воздушные гавани в Перми и Геленджике)», — поделился инсайдер. В Acons Group опровергли и это. С лета прошлого года бизнес-сообщество обсуждает планы Кузнецова вообще уйти из Екатеринбурга. На то, что статусный застройщик в связи с изменившейся экономической ситуацией не видит рентабельности работы в столице Урала, может указывать продажа им земли на Уралмаше, где планировалось строить ЖК «Темп», Александру Невмержицкому и продажа принадлежавшего Acons Group здания бывшего клуба Gold — Евгению Кононову (Baden Family). Однако источники URA.RU, время от времени замечающие Кузнецова на третьем этаже горадминистрации, версию о его уходе с местного рынка ставят под сомнение. Летом 2021-го власти Екатеринбурга изменили зонирование участка, где предполагалось создать остров Фото: архитектурное бюро SVESMI Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Масштабный проект строительства элитного ЖК «Малая Голландия» возле парка Маяковского (ЦПКиО) в Екатеринбурге заморожен. Об этом URA.RU со ссылкой на актуальные планы девелопера Ивана Кузнецова (Acons Group) сообщил его знакомый. «Насколько я понял, особых перспектив [„Голландии“] в текущих условиях Кузнецов не видит», — поделился собеседник. Хотя представитель Acons Group Екатерина Богословская в разговоре с агентством категорически это опровергла: «Работа над проектом идет по графику, в начале весны мы будем готовы представить актуализированный мастер-план квартала. Главная технологическая задача сейчас — реализация пруда с учетом комментариев от экологов, которые мы получили в ходе публичного обсуждения проекта». О планах Кузнецова создать искусственный остров на заболоченном участке у ЦПКиО и построить на нем дома премиум-класса стало известно осенью 2020-го. Бизнесмен настолько загорелся идеей, что, по слухам, когда возникли проблемы с оформлением документов на уровне мэрии и минприроды, губернатору Евгению Куйвашеву якобы «звонил кто-то из представителей влиятельного миллиардера Аркадия Ротенберга». «Кузнецов сошелся с его [Ротенберга] структурами на теме аэропортов (в портфолио Acons Group — воздушные гавани в Перми и Геленджике)», — поделился инсайдер. В Acons Group опровергли и это. С лета прошлого года бизнес-сообщество обсуждает планы Кузнецова вообще уйти из Екатеринбурга. На то, что статусный застройщик в связи с изменившейся экономической ситуацией не видит рентабельности работы в столице Урала, может указывать продажа им земли на Уралмаше, где планировалось строить ЖК «Темп», Александру Невмержицкому и продажа принадлежавшего Acons Group здания бывшего клуба Gold — Евгению Кононову (Baden Family). Однако источники URA.RU, время от времени замечающие Кузнецова на третьем этаже горадминистрации, версию о его уходе с местного рынка ставят под сомнение.