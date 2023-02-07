07 февраля 2023

Свердловские власти добиваются открытия прямых рейсов на Шри-Ланку

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Шри-Ланка, гольф
Когда именно свердловчане смогут летать на Шри-Ланку без пересадок — неясно Фото:

Правительство Свердловской области работает над открытием прямых рейсов из Екатеринбурга на Шри-Ланку (остров в Индийском океане). Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал министр международных связей региона Вячеслав Ярин.

Решение было принято после недавней командировки свердловских чиновников. «Они [власти Шри-Ланки] очень заинтересованы в открытии прямого перелета из Екатеринбурга на Шри-Ланку. Думаю, в ближайшее время, мы будем просить шри-ланкийскую сторону, чтобы они поддержали нас и сделали прямой перелет», — сказал Ярин.

В октябре прошлого года об открытии прямого авиасообщения рассуждала и посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге. Отвечая на вопрос о сроках, дипломат тогда говорила про «ближайшее будущее».

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Правительство Свердловской области работает над открытием прямых рейсов из Екатеринбурга на Шри-Ланку (остров в Индийском океане). Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал министр международных связей региона Вячеслав Ярин. Решение было принято после недавней командировки свердловских чиновников. «Они [власти Шри-Ланки] очень заинтересованы в открытии прямого перелета из Екатеринбурга на Шри-Ланку. Думаю, в ближайшее время, мы будем просить шри-ланкийскую сторону, чтобы они поддержали нас и сделали прямой перелет», — сказал Ярин. В октябре прошлого года об открытии прямого авиасообщения рассуждала и посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге. Отвечая на вопрос о сроках, дипломат тогда говорила про «ближайшее будущее».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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