Свердловские власти добиваются открытия прямых рейсов на Шри-Ланку

08 февраля 2023 в 14:02 Размер текста - 17 +

Когда именно свердловчане смогут летать на Шри-Ланку без пересадок — неясно Фото: Алена Полозова © URA.RU Правительство Свердловской области работает над открытием прямых рейсов из Екатеринбурга на Шри-Ланку (остров в Индийском океане). Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал министр международных связей региона Вячеслав Ярин. Решение было принято после недавней командировки свердловских чиновников. «Они [власти Шри-Ланки] очень заинтересованы в открытии прямого перелета из Екатеринбурга на Шри-Ланку. Думаю, в ближайшее время, мы будем просить шри-ланкийскую сторону, чтобы они поддержали нас и сделали прямой перелет», — сказал Ярин. В октябре прошлого года об открытии прямого авиасообщения рассуждала и посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге. Отвечая на вопрос о сроках, дипломат тогда говорила про «ближайшее будущее».

Правительство Свердловской области работает над открытием прямых рейсов из Екатеринбурга на Шри-Ланку (остров в Индийском океане). Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал министр международных связей региона Вячеслав Ярин. Решение было принято после недавней командировки свердловских чиновников. «Они [власти Шри-Ланки] очень заинтересованы в открытии прямого перелета из Екатеринбурга на Шри-Ланку. Думаю, в ближайшее время, мы будем просить шри-ланкийскую сторону, чтобы они поддержали нас и сделали прямой перелет», — сказал Ярин. В октябре прошлого года об открытии прямого авиасообщения рассуждала и посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге. Отвечая на вопрос о сроках, дипломат тогда говорила про «ближайшее будущее».