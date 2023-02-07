Свердловские власти добиваются открытия прямых рейсов на Шри-Ланку

Правительство Свердловской области работает над открытием прямых рейсов из Екатеринбурга на Шри-Ланку (остров в Индийском океане). Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал министр международных связей региона Вячеслав Ярин.
Решение было принято после недавней командировки свердловских чиновников. «Они [власти Шри-Ланки] очень заинтересованы в открытии прямого перелета из Екатеринбурга на Шри-Ланку. Думаю, в ближайшее время, мы будем просить шри-ланкийскую сторону, чтобы они поддержали нас и сделали прямой перелет», — сказал Ярин.
В октябре прошлого года об открытии прямого авиасообщения рассуждала и посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге. Отвечая на вопрос о сроках, дипломат тогда говорила про «ближайшее будущее».
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