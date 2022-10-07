Из Екатеринбурга откроют прямые рейсы в Шри-Ланку

Посол Шри-Ланки в РФ рассказала, что прорабатывается открытие новых авиационных маршрутов
Из Екатеринбурга могут открыть прямое авиасообщение со Шри-Ланкой. Этот вопрос сейчас активно обсуждается, рассказала посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге.
«Да, это обсуждается. [Авиарейсы из] Санкт-Петербурга, Екатеринбурга будут возможны в ближайшем будущем», — цитирует РИА Новости Лиянаге.
Ранее URA.RU сообщало, что глава Росавиации Александр Нерадько и руководитель правления гражданской авиации Шри-Ланки Дхармадас Упул Гангнатха 2 августа обсудили возможность увеличения количества авиарейсов между странами. «Аэрофлот» обещал возобновить рейсы на Шри-Ланку в сентябре.
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