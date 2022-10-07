07 октября 2022

Из Екатеринбурга откроют прямые рейсы в Шри-Ланку

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, море, берег, океан, шри ланка
Посол Шри-Ланки в РФ рассказала, что прорабатывается открытие новых авиационных маршрутов Фото:

Из Екатеринбурга могут открыть прямое авиасообщение со Шри-Ланкой. Этот вопрос сейчас активно обсуждается, рассказала посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге.

«Да, это обсуждается. [Авиарейсы из] Санкт-Петербурга, Екатеринбурга будут возможны в ближайшем будущем», — цитирует РИА Новости Лиянаге.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Росавиации Александр Нерадько и руководитель правления гражданской авиации Шри-Ланки Дхармадас Упул Гангнатха 2 августа обсудили возможность увеличения количества авиарейсов между странами. «Аэрофлот» обещал возобновить рейсы на Шри-Ланку в сентябре.

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Из Екатеринбурга могут открыть прямое авиасообщение со Шри-Ланкой. Этот вопрос сейчас активно обсуждается, рассказала посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге. «Да, это обсуждается. [Авиарейсы из] Санкт-Петербурга, Екатеринбурга будут возможны в ближайшем будущем», — цитирует РИА Новости Лиянаге. Ранее URA.RU сообщало, что глава Росавиации Александр Нерадько и руководитель правления гражданской авиации Шри-Ланки Дхармадас Упул Гангнатха 2 августа обсудили возможность увеличения количества авиарейсов между странами. «Аэрофлот» обещал возобновить рейсы на Шри-Ланку в сентябре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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