02 февраля 2023

В Пермском крае весной пройдут внеплановые выборы

© Служба новостей «URA.RU»
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Единый день голосования. Пермь, выборы, единый день голосования, уик, избирательный участок, УИК 2744
Жителям предстоит выбрать четырех депутатов Фото:

В апреле в Пермском крае 23 апреля пройдут довыборы в думы трех муниципалитетов: Осы, Добрянки, Чусовогою. Об этом сообщает крайизбирком в своем telegram-канале. Они назначены на весну, поскольку по закону не удается провести их в единый день голосования в сентябре.

«В Пермском крае объявлены три избирательные кампании, в ходе которых будут распределены четыре депутатских мандата. Во всех трех кампаниях голосование назначено на воскресенье, 23 апреля», — говорится в сообщении.

Довыборы пройдут в округах № 9 и 10 в думу Осинского округа, в округе № 19 в думу Добрянского округа и № 15 в думу Чусовского городского округа. Депутаты до этим территориям досрочно сложили полномочия.

По закону новые выборы должны состояться в течение года, отмечает крайизбирком. И потому не удается провести их в единый день голосования. Ранее URA.RU сообщало, что в связи с выборами в думу Чайковского в сентябре 2023 года власти решили внести поправки в местный устав, чтобы снизить шансы оппозиции на победу.

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В апреле в Пермском крае 23 апреля пройдут довыборы в думы трех муниципалитетов: Осы, Добрянки, Чусовогою. Об этом сообщает крайизбирком в своем telegram-канале. Они назначены на весну, поскольку по закону не удается провести их в единый день голосования в сентябре. «В Пермском крае объявлены три избирательные кампании, в ходе которых будут распределены четыре депутатских мандата. Во всех трех кампаниях голосование назначено на воскресенье, 23 апреля», — говорится в сообщении. Довыборы пройдут в округах № 9 и 10 в думу Осинского округа, в округе № 19 в думу Добрянского округа и № 15 в думу Чусовского городского округа. Депутаты до этим территориям досрочно сложили полномочия. По закону новые выборы должны состояться в течение года, отмечает крайизбирком. И потому не удается провести их в единый день голосования. Ранее URA.RU сообщало, что в связи с выборами в думу Чайковского в сентябре 2023 года власти решили внести поправки в местный устав, чтобы снизить шансы оппозиции на победу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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