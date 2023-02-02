В Пермском крае весной пройдут внеплановые выборы

В апреле в Пермском крае 23 апреля пройдут довыборы в думы трех муниципалитетов: Осы, Добрянки, Чусовогою. Об этом сообщает крайизбирком в своем telegram-канале. Они назначены на весну, поскольку по закону не удается провести их в единый день голосования в сентябре.
«В Пермском крае объявлены три избирательные кампании, в ходе которых будут распределены четыре депутатских мандата. Во всех трех кампаниях голосование назначено на воскресенье, 23 апреля», — говорится в сообщении.
Довыборы пройдут в округах № 9 и 10 в думу Осинского округа, в округе № 19 в думу Добрянского округа и № 15 в думу Чусовского городского округа. Депутаты до этим территориям досрочно сложили полномочия.
По закону новые выборы должны состояться в течение года, отмечает крайизбирком. И потому не удается провести их в единый день голосования. Ранее URA.RU сообщало, что в связи с выборами в думу Чайковского в сентябре 2023 года власти решили внести поправки в местный устав, чтобы снизить шансы оппозиции на победу.
О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.