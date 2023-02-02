Депутат из ХМАО пожаловался в генпрокуратуру на подрядчика, обвинившего его в клевете

В Мегионе депутат Макаров пожаловался в генеральную прокуратуру в ответ на обвинения подрядчика в клевете

03 февраля 2023 в 19:40 Размер текста - 17 +

Депутат пожаловался на подрядчика заместителю генпрокурора РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат думы Мегиона Виктор Макаров ответил на заявление руководителя подрядной организации «Самар-строй» Николая Сухинина, который пожаловался в прокуратуру из-за обвинения в использовании старых материалов при строительстве «Мега-парка». Макаров рассказал корреспонденту URA.RU, что тоже пожаловался на подрядчика — только не в местное ведомство, а заместителю генерального прокурора РФ Сергею Зайцеву. «Они написали на меня здесь в прокуратуру. А я все документы об их нарушениях увез дальше, попросил зама генпрокурора России Зайцева взять дело о строительстве „Мега-парка“ под личный контроль», — прокомментировал Макаров. По словам депутата, пока он не готов раскрывать все карты. «Я считаю, объектами такого уровня, которые строятся на бюджетные деньги, должны заниматься вышестоящее ведомство. Пусть проверяют органы, они для того и есть. Пока речь идет о возможных многомиллионных нарушениях, и прокуратура должна это проверить. Я депутат, у меня есть право высказывать все, что я думаю, когда речь идет о таких объектах. И проверкой генпрокуратуры история может не закончиться», — добавил Макаров. Корреспондент URA.RU пытался связаться с пресс-службой мэрии Мегиона, чтобы запросить информацию по строительству «Мега-парка», однако оперативно получить комментарий не удалось. Ранее URA.RU писало о заявлении Сухинина, который сообщил в соцсетях о своей жалобе на депутата. В прокуратуре подтвердили получение обращения, однако будет ли ведомство проводить проверку, или передаст по подведомственности, станет известно позже. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат думы Мегиона Виктор Макаров ответил на заявление руководителя подрядной организации «Самар-строй» Николая Сухинина, который пожаловался в прокуратуру из-за обвинения в использовании старых материалов при строительстве «Мега-парка». Макаров рассказал корреспонденту URA.RU, что тоже пожаловался на подрядчика — только не в местное ведомство, а заместителю генерального прокурора РФ Сергею Зайцеву. «Они написали на меня здесь в прокуратуру. А я все документы об их нарушениях увез дальше, попросил зама генпрокурора России Зайцева взять дело о строительстве „Мега-парка“ под личный контроль», — прокомментировал Макаров. По словам депутата, пока он не готов раскрывать все карты. «Я считаю, объектами такого уровня, которые строятся на бюджетные деньги, должны заниматься вышестоящее ведомство. Пусть проверяют органы, они для того и есть. Пока речь идет о возможных многомиллионных нарушениях, и прокуратура должна это проверить. Я депутат, у меня есть право высказывать все, что я думаю, когда речь идет о таких объектах. И проверкой генпрокуратуры история может не закончиться», — добавил Макаров. Корреспондент URA.RU пытался связаться с пресс-службой мэрии Мегиона, чтобы запросить информацию по строительству «Мега-парка», однако оперативно получить комментарий не удалось. Ранее URA.RU писало о заявлении Сухинина, который сообщил в соцсетях о своей жалобе на депутата. В прокуратуре подтвердили получение обращения, однако будет ли ведомство проводить проверку, или передаст по подведомственности, станет известно позже.