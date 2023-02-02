Подрядчик из ХМАО заявил в прокуратуру на раскритиковавшего его депутата

В ХМАО подрядчик «Самар-строй» пожаловался в прокуратуру на депутата Макарова из-за критики «Мега-парка»

03 февраля 2023 в 16:35 Размер текста - 17 +

В Мегионе подрядчик пожаловался в прокуратуру на скандального депутата Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Мегионе руководитель подрядной организации «Самар-строй» Николай Сухинин заявил, что написал жалобу на скандального депутата от КПРФ Виктора Макарова в прокуратуру. Подрядчик опроверг заявления Макарова, что при строительстве «Мега-парка» применялись материалы, которые остались от сноса старого общежития и опубликовал пост в сообществе «Типичный Мегион» в социальной сети «Вконтакте». «„Самар-строй“ подает заявление в прокуратуру на Виктора Макарова. В городских пабликах появилась видеозапись, на которой депутат Думы Мегиона Виктор Макаров рассказывает о том, что детский игровой комплекс на территории „Мега-парка“ построен из материалов, оставшихся после сноса старого здания общежития. Такие видео с недостоверными данными являются попытками очернить репутацию компании», — указано в публикации. Сухинин сообщил, что материалы для строительства были закуплены у поставщиков Екатеринбурга. Все лицензии он готов предоставить по запросу. Корреспондент URA.RU направил в прокуратуру ХМАО запрос, в ведомстве пообещали уточнить подробности позже. Ранее URA.RU писало, что в отношении завода по розливу воды, принадлежащему супруге депутата Макарова, проводит проверку Роспотребнадзор. Макаров обвинил мэрию в давлении на бизнес, власти Мегиона опровергли свою причастность к жалобам. Обновлено в 16:42. В прокуратуре ХМАО подтвердили наличие жалобы руководства «Самар-строй» на клевету. Обращение поступило 3 февраля, решение будет принято после проведения процессуальных действий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Мегионе руководитель подрядной организации «Самар-строй» Николай Сухинин заявил, что написал жалобу на скандального депутата от КПРФ Виктора Макарова в прокуратуру. Подрядчик опроверг заявления Макарова, что при строительстве «Мега-парка» применялись материалы, которые остались от сноса старого общежития и опубликовал пост в сообществе «Типичный Мегион» в социальной сети «Вконтакте». «„Самар-строй“ подает заявление в прокуратуру на Виктора Макарова. В городских пабликах появилась видеозапись, на которой депутат Думы Мегиона Виктор Макаров рассказывает о том, что детский игровой комплекс на территории „Мега-парка“ построен из материалов, оставшихся после сноса старого здания общежития. Такие видео с недостоверными данными являются попытками очернить репутацию компании», — указано в публикации. Сухинин сообщил, что материалы для строительства были закуплены у поставщиков Екатеринбурга. Все лицензии он готов предоставить по запросу. Корреспондент URA.RU направил в прокуратуру ХМАО запрос, в ведомстве пообещали уточнить подробности позже. Ранее URA.RU писало, что в отношении завода по розливу воды, принадлежащему супруге депутата Макарова, проводит проверку Роспотребнадзор. Макаров обвинил мэрию в давлении на бизнес, власти Мегиона опровергли свою причастность к жалобам. Обновлено в 16:42. В прокуратуре ХМАО подтвердили наличие жалобы руководства «Самар-строй» на клевету. Обращение поступило 3 февраля, решение будет принято после проведения процессуальных действий.