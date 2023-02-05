В Минобороны Украины запустили проверку после коррупционных скандалов

06 февраля 2023 в 00:26 Размер текста - 17 +

ВСУ запустили внутренний аудит, который проверяет все системы закупок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU После коррупционных скандалов с закупками Минобороны Украины запустили внутренний аудит всех систем. Об этом заявил глава ведомства Алексей Резников. «Мы запустили внутренний аудит, который проверяет все системы закупок», — пишет «Укринформ», ссылаясь на Резникова. По его словам процедура закончится в течение недели. После этого будут сделаны выводы и приняты дальнейшие решения. Также Резников заявил, что параллельно с этим проводится государственный аудит. «Счетная палата Верховной рады готова начать аудит международной технической помощи», — добавил министр обороны Украины. Ранее сообщалось, что в Минобороны Украины обвинили в покупке продовольствия для армии по завышенной стоимости бывшего замглавы минобороны Вячеслава Шаповалова, передает MK . После этого он и замдиректора департамента госзакупок ведомства Богдан Хмельницкий уволились. В службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что вскрылась схема хищения продуктов для ВСУ на сумму более чем 2,7 миллионов долларов. По их информации, должностные лица в одном из департаментов Минобороны Украины заключили соглашения с коммерческими структурами о поставках продовольствия военным.

После коррупционных скандалов с закупками Минобороны Украины запустили внутренний аудит всех систем. Об этом заявил глава ведомства Алексей Резников. «Мы запустили внутренний аудит, который проверяет все системы закупок», — пишет «Укринформ», ссылаясь на Резникова. По его словам процедура закончится в течение недели. После этого будут сделаны выводы и приняты дальнейшие решения. Также Резников заявил, что параллельно с этим проводится государственный аудит. «Счетная палата Верховной рады готова начать аудит международной технической помощи», — добавил министр обороны Украины. Ранее сообщалось, что в Минобороны Украины обвинили в покупке продовольствия для армии по завышенной стоимости бывшего замглавы минобороны Вячеслава Шаповалова, передает MK. После этого он и замдиректора департамента госзакупок ведомства Богдан Хмельницкий уволились. В службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что вскрылась схема хищения продуктов для ВСУ на сумму более чем 2,7 миллионов долларов. По их информации, должностные лица в одном из департаментов Минобороны Украины заключили соглашения с коммерческими структурами о поставках продовольствия военным.