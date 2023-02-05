05 февраля 2023

В Минобороны Украины запустили проверку после коррупционных скандалов

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ВСУ запустили внутренний аудит, который проверяет все системы закупок Фото:

После коррупционных скандалов с закупками Минобороны Украины запустили внутренний аудит всех систем. Об этом заявил глава ведомства Алексей Резников.

«Мы запустили внутренний аудит, который проверяет все системы закупок», — пишет «Укринформ», ссылаясь на Резникова. По его словам процедура закончится в течение недели. После этого будут сделаны выводы и приняты дальнейшие решения.

Также Резников заявил, что параллельно с этим проводится государственный аудит. «Счетная палата Верховной рады готова начать аудит международной технической помощи», — добавил министр обороны Украины.

Ранее сообщалось, что в Минобороны Украины обвинили в покупке продовольствия для армии по завышенной стоимости бывшего замглавы минобороны Вячеслава Шаповалова, передает MK. После этого он и замдиректора департамента госзакупок ведомства Богдан Хмельницкий уволились. В службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что вскрылась схема хищения продуктов для ВСУ на сумму более чем 2,7 миллионов долларов. По их информации, должностные лица в одном из департаментов Минобороны Украины заключили соглашения с коммерческими структурами о поставках продовольствия военным.

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После коррупционных скандалов с закупками Минобороны Украины запустили внутренний аудит всех систем. Об этом заявил глава ведомства Алексей Резников. «Мы запустили внутренний аудит, который проверяет все системы закупок», — пишет «Укринформ», ссылаясь на Резникова. По его словам процедура закончится в течение недели. После этого будут сделаны выводы и приняты дальнейшие решения. Также Резников заявил, что параллельно с этим проводится государственный аудит. «Счетная палата Верховной рады готова начать аудит международной технической помощи», — добавил министр обороны Украины. Ранее сообщалось, что в Минобороны Украины обвинили в покупке продовольствия для армии по завышенной стоимости бывшего замглавы минобороны Вячеслава Шаповалова, передает MK. После этого он и замдиректора департамента госзакупок ведомства Богдан Хмельницкий уволились. В службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что вскрылась схема хищения продуктов для ВСУ на сумму более чем 2,7 миллионов долларов. По их информации, должностные лица в одном из департаментов Минобороны Украины заключили соглашения с коммерческими структурами о поставках продовольствия военным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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