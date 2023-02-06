Полянский раскрыл, как Запад не дает заключить мир на Украине

Полянский: поставки оружия с Запада препятствуют завершению украинского конфликта
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Вооруженные силы Украины. stock, оружие, нато, винтовка, ВСУ, stock
Если Запад не прекратит поставки оружия, то цели СВО будут достигнуты военным путем Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Продолжающиеся поставки оружия с Запада не дают прекратить украинский конфликт. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он отметил, что это может стать основание для достижения целей СВО военным путем.

«Если коллективный Запад своими поставками оружия продолжит отодвигать перспективы мира на Украине, значит, все цели нашей специальной военной операции будут достигнуты военным путем», — сказал Полянский на заседании СБ ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. В цели российской армии входит помощь мирным жителям Донбасса, а также денаицификация и демилитаризация Украины.

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Продолжающиеся поставки оружия с Запада не дают прекратить украинский конфликт. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он отметил, что это может стать основание для достижения целей СВО военным путем. «Если коллективный Запад своими поставками оружия продолжит отодвигать перспективы мира на Украине, значит, все цели нашей специальной военной операции будут достигнуты военным путем», — сказал Полянский на заседании СБ ООН. Об этом сообщает РИА Новости. Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. В цели российской армии входит помощь мирным жителям Донбасса, а также денаицификация и демилитаризация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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