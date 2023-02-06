Водитель из Нижнего Тагила сбил ребенка и сбежал. Фото

07 февраля 2023 в 11:14 Размер текста - 17 +

Недалеко от места ДТП находился пешеходный переход Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU У одного из торговых центров в Нижнем Тагиле водитель сбил девятилетнего мальчика и уехал, посчитав, что не причинил ему серьезных травм. Об этом URA.RU сообщили в свердловском УГИБДД. «Мужчина, управляя автомобилем Honda Accord, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода», — говорится в сообщении ведомства. Там подчеркнули, что водитель сразу после происшествия поехал дальше. Девятилетний мальчик получил ушиб головы, но медики провели осмотр и решили, что жизни ребенка ничто не угрожает. Когда силовики поймали водителя, он признался, что не стал вызывать ГИБДД и, спросив мальчика, как тот чувствует себя, уехал. Мужчину могут лишить прав на управление автомобилем до полутора лет или арест на 15 суток. Фото: УГИБДД по Свердловской области Фото: УГИБДД по Свердловской области

У одного из торговых центров в Нижнем Тагиле водитель сбил девятилетнего мальчика и уехал, посчитав, что не причинил ему серьезных травм. Об этом URA.RU сообщили в свердловском УГИБДД. «Мужчина, управляя автомобилем Honda Accord, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода», — говорится в сообщении ведомства. Там подчеркнули, что водитель сразу после происшествия поехал дальше. Девятилетний мальчик получил ушиб головы, но медики провели осмотр и решили, что жизни ребенка ничто не угрожает. Когда силовики поймали водителя, он признался, что не стал вызывать ГИБДД и, спросив мальчика, как тот чувствует себя, уехал. Мужчину могут лишить прав на управление автомобилем до полутора лет или арест на 15 суток.