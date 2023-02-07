07 февраля 2023

Пермяков приглашают в лабиринт самой грязной пещеры края

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«Малая экологическая тропа» в Катав-Ивановском районе у села Серпиевка. Пещера. Челябинск, пещера, грот, спелеология
Без опытного инструктора в Кизеловской пещере опасно (архивное фото) Фото:

В пермском крае туристам предлагают поездку в Кизеловскую пещеру. Ее считают самой грязной в регионе, а по протяженности ходов она занимает второе место в крае. Компания WoodWard в сопровождающие дает опытного инструктора-спелеолога, так как без проводника в пещере можно легко заблудиться.

«Кизеловская пещера — сложный и запутанный лабиринт. В ней очень легко заблудится. Поэтому посещение возможно лишь в сопровождении проводника или человека, хорошо знающего пещеру», — поясняется на странице туроператора в соцсети «ВКонтакте».

Протяженность ходов Кизеловской пещеры составляет 7600 метров, а глубина достигает 43 метров. В ней более 90 гротов и озеро. Как пишет портал «Ураловед», стены пещеры мокрые и глинистые, поэтому надо подбирать непромокаемую одежду — обычно спелеологи возвращаются из нее очень грязными.

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В пермском крае туристам предлагают поездку в Кизеловскую пещеру. Ее считают самой грязной в регионе, а по протяженности ходов она занимает второе место в крае. Компания WoodWard в сопровождающие дает опытного инструктора-спелеолога, так как без проводника в пещере можно легко заблудиться. «Кизеловская пещера — сложный и запутанный лабиринт. В ней очень легко заблудится. Поэтому посещение возможно лишь в сопровождении проводника или человека, хорошо знающего пещеру», — поясняется на странице туроператора в соцсети «ВКонтакте». Протяженность ходов Кизеловской пещеры составляет 7600 метров, а глубина достигает 43 метров. В ней более 90 гротов и озеро. Как пишет портал «Ураловед», стены пещеры мокрые и глинистые, поэтому надо подбирать непромокаемую одежду — обычно спелеологи возвращаются из нее очень грязными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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