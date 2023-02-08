Матвиенко назвала единственный способ для Украины предотвратить катастрофу

Матвиенко: Украина предотвратит катастрофу, если начнет искать формулу мира

08 февраля 2023 в 22:49 Размер текста - 17 +

Валентина Матвиенко заявила, что Украина близка к потере своей государственности Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Единственный способ предотвратить катастрофу для Украины в конфликте с РФ заключается в поиске Киевом формулы мира, которая будет учитывать законные интересы РФ и объективную действительность. Такое заявление сделала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. «Единственная возможность для Киева предотвратить окончательную катастрофу — начать поиск формулы мира, учитывающей объективную действительность и законные интересы России», — написала Валентина Матвиенко в своем telegram-канале . Спикер отметила, что только в таком шаге есть «реальная перспектива». По словам политика, «Киев не сможет победить Россию в конфликте». Она уверена, что Украина «близка к тому, чтобы потерять свою государственность». Ранее Матвиенко заявила, что все цели спецоперации будут достигнуты. По ее словам, российская сторона делает все для этого, напоминает RT. Также спикер Совфеда говорила, что Москва готова к переговорам с Киевом, если вторая сторона будет настроена на дипломатию.

Единственный способ предотвратить катастрофу для Украины в конфликте с РФ заключается в поиске Киевом формулы мира, которая будет учитывать законные интересы РФ и объективную действительность. Такое заявление сделала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. «Единственная возможность для Киева предотвратить окончательную катастрофу — начать поиск формулы мира, учитывающей объективную действительность и законные интересы России», — написала Валентина Матвиенко в своем telegram-канале. Спикер отметила, что только в таком шаге есть «реальная перспектива». По словам политика, «Киев не сможет победить Россию в конфликте». Она уверена, что Украина «близка к тому, чтобы потерять свою государственность». Ранее Матвиенко заявила, что все цели спецоперации будут достигнуты. По ее словам, российская сторона делает все для этого, напоминает RT. Также спикер Совфеда говорила, что Москва готова к переговорам с Киевом, если вторая сторона будет настроена на дипломатию.