08 февраля 2023

Четыре модных гастрозаведения Перми объединятся, чтобы сделать бутерброды

© Служба новостей «URA.RU»
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Дегустация вин и закусок из меню винного бара Code de Vino. Екатеринбург, бутерброды, брускетты, закуска
Бранч состоится в субботу, 11 февраля Фото:

В Перми четыре гастрозаведения проведут совместный бранч, где буду делать бутерброды. Пермский ресторатор, один из основателей ресторанной группы Barmanagement.pro (бары Rob Roy, Mai Tai, Curtiss, бистро «Лапшичная» и ресторан Nolan wine & kitchen) Николай Канищев снял короткое видео, в котором он общается с владелицей чуфальни «Натали» Алевтиной Тютиковой на тему того, какой бутерброд правильный. В итоге Николай Канищев анонсировал бранч.

«Мне кажется, этот бутерброд какой-то неправильный. Что будем делать? Пойдем, повара в Smoky Dog точно разберутся!» — говорит он в ролике.

Дальше появляется афиша бранча. Из нее понятно, что 11 февраля в 13:00 в Smoky Dog начнется бранч от четырех заведений: гриль-бара Rob Roy, кафе-кондитерской Caramella, чуфальни «Натали» и бара Smoky Dog. Главной гастрономической темой бранча будут бутерброды. В начале мероприятия в «зимнике» будут играть пермские диджеи, а в 20:00 вечеринка перенесется в сам бар.

Ранее URA.RU сообщало, что в центре Перми запустили новый проект — кафе «Ланчи / бранчи». Это место для людей, которые хотят завтракать в обед или наоборот.

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В Перми четыре гастрозаведения проведут совместный бранч, где буду делать бутерброды. Пермский ресторатор, один из основателей ресторанной группы Barmanagement.pro (бары Rob Roy, Mai Tai, Curtiss, бистро «Лапшичная» и ресторан Nolan wine & kitchen) Николай Канищев снял короткое видео, в котором он общается с владелицей чуфальни «Натали» Алевтиной Тютиковой на тему того, какой бутерброд правильный. В итоге Николай Канищев анонсировал бранч. «Мне кажется, этот бутерброд какой-то неправильный. Что будем делать? Пойдем, повара в Smoky Dog точно разберутся!» — говорит он в ролике. Дальше появляется афиша бранча. Из нее понятно, что 11 февраля в 13:00 в Smoky Dog начнется бранч от четырех заведений: гриль-бара Rob Roy, кафе-кондитерской Caramella, чуфальни «Натали» и бара Smoky Dog. Главной гастрономической темой бранча будут бутерброды. В начале мероприятия в «зимнике» будут играть пермские диджеи, а в 20:00 вечеринка перенесется в сам бар. Ранее URA.RU сообщало, что в центре Перми запустили новый проект — кафе «Ланчи / бранчи». Это место для людей, которые хотят завтракать в обед или наоборот.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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