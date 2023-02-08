Четыре модных гастрозаведения Перми объединятся, чтобы сделать бутерброды

Бранч состоится в субботу, 11 февраля Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Перми четыре гастрозаведения проведут совместный бранч, где буду делать бутерброды. Пермский ресторатор, один из основателей ресторанной группы Barmanagement.pro (бары Rob Roy, Mai Tai, Curtiss, бистро «Лапшичная» и ресторан Nolan wine & kitchen) Николай Канищев снял короткое видео, в котором он общается с владелицей чуфальни «Натали» Алевтиной Тютиковой на тему того, какой бутерброд правильный. В итоге Николай Канищев анонсировал бранч.

«Мне кажется, этот бутерброд какой-то неправильный. Что будем делать? Пойдем, повара в Smoky Dog точно разберутся!» — говорит он в ролике.

Дальше появляется афиша бранча. Из нее понятно, что 11 февраля в 13:00 в Smoky Dog начнется бранч от четырех заведений: гриль-бара Rob Roy, кафе-кондитерской Caramella, чуфальни «Натали» и бара Smoky Dog. Главной гастрономической темой бранча будут бутерброды. В начале мероприятия в «зимнике» будут играть пермские диджеи, а в 20:00 вечеринка перенесется в сам бар.

Ранее URA.RU сообщало, что в центре Перми запустили новый проект — кафе «Ланчи / бранчи». Это место для людей, которые хотят завтракать в обед или наоборот.