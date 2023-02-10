Ирина Текслер и Сергей Бердников открыли показ фильма с Пускепалисом Фото: Илья Московец © URA.RU

В Магнитогорском драматическом театре им. А.С. Пушкина (Челябинская область) состоялся первый предпремьерный показ фильма «Портной из Бруклина», в котором одну главных ролей сыграл Сергей Пускепалис. Мероприятие открыли глава города Сергей Бердников и учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер.

«Я рада этой возможности привезти в Магнитогорск этот замечательный фильм. Нужно было обязательно в Магнитогорске провести первый показ, в том театре, где он служил, чтобы могли прийти его друзья, коллеги, люди, которые любят и уважают творчество заслуженного артиста Российской Федерации», — отметила Ирина Текслер, поблагодарив главу города за инициативу назвать в честь актера улицу.

Как уточнил глава Магнитогорска, в этом театре многое напоминает об известном актере, где он начинал свою карьеру. Он отметил, что Пускепалиса здесь помнят и чтят.

«Абсолютно правильно, что одними из первых мы сегодня смотрим этот фильм. Уверен, что он, как и любая картина с участием этого великого актера, снят на самом высоком уровне», — Заявил Бердников.

Премьера картины намечена на 12 февраля в Челябинске. Она состоится в кинотеатре имени А. Пушкина.

Ранее стало известно о гибели Сергея Пускепалиса в ДТП во время транспортировки гуманитарного груза на передовую. В честь него в Магнитогорске, где он начинал свою карьеру и преподавал, назвали улицу.

На предпремьеру также приехали партнер по фильму Юрий Ваксман и режиссер и сценарист, автор идеи фильма Евгений Серов. Фото: Илья Московец © URA.RU

На показе организовали выставку фотографий известного актера. Фото: Илья Московец © URA.RU