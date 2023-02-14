Курганские депутаты изменят закон о госслужбе из-за иноагентов

Иноагентам могут запретить занимать госдолжность в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Иноагенты РФ

Депутатам Курганской областной думы порекомендовали принять изменения в закон «О государственной гражданской службе» из-за статуса иностранного агента. Об этом передает корреспондент URA.RU с заседания комитета облдумы по законодательству и государственному строительству.

«В связи с изменением Федерального законодательства представлен проект закона об ограничениях для государственной гражданской службы. Предусмотрено, что не допускается замещать государственные должности в статусе иностранного агента», — рассказала на заседании главный специалист отдела правовой экспертизы правового управления аппарата облдумы Анна Гребенюк.

Члены комитета областной думы рассмотрели поправки в закон. Сообщается, что статус иностранного агента будет служить основанием для расторжения служебного контракта. Гребенюк в своем докладе предложила Курганской облдуме принять изменения в законе в двух чтениях.

Ранее URA.RU писало, в Курганской области придумали новые правила для увольнения чиновников. Их могут уволить из-за приобретения статуса иноагента. Ранее уже обсуждалось, что иноагентам также запретят иметь статус члена избирательной комиссии с правом решающего голоса.