29 января 2023
28 января 2023
27 января 2023

В Курганской области обсуждают введение нового запрета для состава избиркома

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание избирательной комиссии. Курган, депутат, чиновник, триколор, флаг курганской области, курганская область
Курганский избирком может внести в облдуму законопроект по поводу иноагентов Фото:

В Курганской области могут запретить гражданам, которые признаны иноагентами, иметь статус члена избирательной комиссии с правом решающего голоса. В избиркоме не исключают внесение соответствующего законопроекта в региональную думу. Об этом URA.RU сообщили в избиркоме в ответ на редакционный запрос.

«В федеральном законе №67 установлен перечень лиц, которые не могут быть членами избирательных комиссий с правом решающего голоса. Под ограничения попадают и лица, включенные в реестр иностранных агентов. Избирательная комиссия Курганской области не исключает возможности внесения законопроекта по данному вопросу в Курганскую областную думу», — говорится в ответе избиркома. В областном парламенте региональные законы приводят в соответствие с федеральными по плану законотворческой работы.

Подобный законопроект внесен в Тюменскую областную думу. Ожидается, что документ рассмотрят на одном из ближайших заседаний.

Ранее URA.RU писало, что курганский депутат Сергей Федотов направил председателю Госдумы России Вячеславу Володину обращение, в котором предложил лишать российского гражданства тех, кто имеет статус иноагента. Инициатива была направлена на рассмотрении в профильный комитет ГД.

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В Курганской области могут запретить гражданам, которые признаны иноагентами, иметь статус члена избирательной комиссии с правом решающего голоса. В избиркоме не исключают внесение соответствующего законопроекта в региональную думу. Об этом URA.RU сообщили в избиркоме в ответ на редакционный запрос. «В федеральном законе №67 установлен перечень лиц, которые не могут быть членами избирательных комиссий с правом решающего голоса. Под ограничения попадают и лица, включенные в реестр иностранных агентов. Избирательная комиссия Курганской области не исключает возможности внесения законопроекта по данному вопросу в Курганскую областную думу», — говорится в ответе избиркома. В областном парламенте региональные законы приводят в соответствие с федеральными по плану законотворческой работы. Подобный законопроект внесен в Тюменскую областную думу. Ожидается, что документ рассмотрят на одном из ближайших заседаний. Ранее URA.RU писало, что курганский депутат Сергей Федотов направил председателю Госдумы России Вячеславу Володину обращение, в котором предложил лишать российского гражданства тех, кто имеет статус иноагента. Инициатива была направлена на рассмотрении в профильный комитет ГД.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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