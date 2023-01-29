В Курганской области обсуждают введение нового запрета для состава избиркома

В Курганской области могут запретить гражданам, которые признаны иноагентами, иметь статус члена избирательной комиссии с правом решающего голоса. В избиркоме не исключают внесение соответствующего законопроекта в региональную думу. Об этом URA.RU сообщили в избиркоме в ответ на редакционный запрос.
«В федеральном законе №67 установлен перечень лиц, которые не могут быть членами избирательных комиссий с правом решающего голоса. Под ограничения попадают и лица, включенные в реестр иностранных агентов. Избирательная комиссия Курганской области не исключает возможности внесения законопроекта по данному вопросу в Курганскую областную думу», — говорится в ответе избиркома. В областном парламенте региональные законы приводят в соответствие с федеральными по плану законотворческой работы.
Подобный законопроект внесен в Тюменскую областную думу. Ожидается, что документ рассмотрят на одном из ближайших заседаний.
Ранее URA.RU писало, что курганский депутат Сергей Федотов направил председателю Госдумы России Вячеславу Володину обращение, в котором предложил лишать российского гражданства тех, кто имеет статус иноагента. Инициатива была направлена на рассмотрении в профильный комитет ГД.
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