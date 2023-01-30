В Курганской области придумали новые правила для увольнения чиновников

Чиновников Курганской области будут увольнять, если их признают иноагентами

31 января 2023 в 16:51 Размер текста - 17 +

В Курганской области изменят закон «О государственной гражданской службе» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области чиновников могут увольнять, если они признаны иноагентами. Подобные изменения планируют внести в региональный закон «О государственной гражданской службе». Соответствующий законопроект опубликован на сайте Курганской областной думы. «Внести в закон Курганской области „О государственной гражданской службе Курганской области“ следующие изменения: <…>дополнить cтатью 37 подпунктом 6 следующего содержания: [прекращение служебного контракта по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон] в связи с приобретением гражданским служащим статуса иностранного агента», — говорится в тексте опубликованного законопроекта. Иноагенты не могут быть приняты на гражданскую службу. Данные корректировки внесут в статью 14. Законопроект внес комитет по законодательству и государственному строительству. Принятие закона не отменит другие действующие документы. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области могут запретить гражданам, которые признаны иноагентами, иметь статус члена избирательной комиссии с правом решающего голоса. В избиркоме не исключают внесение соответствующего законопроекта в региональную думу. Кроме этого, курганский депутат Сергей Федотов направил председателю Госдумы России Вячеславу Володину обращение, в котором предложил лишать российского гражданства тех, кто является иноагентом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области чиновников могут увольнять, если они признаны иноагентами. Подобные изменения планируют внести в региональный закон «О государственной гражданской службе». Соответствующий законопроект опубликован на сайте Курганской областной думы. «Внести в закон Курганской области „О государственной гражданской службе Курганской области“ следующие изменения: <…>дополнить cтатью 37 подпунктом 6 следующего содержания: [прекращение служебного контракта по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон] в связи с приобретением гражданским служащим статуса иностранного агента», — говорится в тексте опубликованного законопроекта. Иноагенты не могут быть приняты на гражданскую службу. Данные корректировки внесут в статью 14. Законопроект внес комитет по законодательству и государственному строительству. Принятие закона не отменит другие действующие документы. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области могут запретить гражданам, которые признаны иноагентами, иметь статус члена избирательной комиссии с правом решающего голоса. В избиркоме не исключают внесение соответствующего законопроекта в региональную думу. Кроме этого, курганский депутат Сергей Федотов направил председателю Госдумы России Вячеславу Володину обращение, в котором предложил лишать российского гражданства тех, кто является иноагентом.