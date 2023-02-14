Свердловчанка убила любовника и заявила, что он зарезал себя сам

15 февраля 2023 в 11:40 Размер текста - 17 +

По версии осужденной, мужчина сам несколько раз воткнул в себя нож Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жительница Богдановича Алена Курлыкова зарезала любовника девятью ударами ножа, а потом пыталась обвинить в этом самого мужчину, чтобы избежать тюрьмы. Женщину направили в колонию на 10 лет, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Богдановичский городской суд назначил Алене Курлыковой наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что она девять раз ударила сожителя большим ножом, в чем сама призналась. Но на суде испугалась тюрьмы и заявила, что мужчина зарезал сам себя. По информации прокуратуры, раньше Курлыкову судили за причинение легкого и тяжкого вреда здоровью. Все три преступления она совершила против сожителя. Нож, с которым женщина напала на друга, изъяли и проанализировали эксперты.

Жительница Богдановича Алена Курлыкова зарезала любовника девятью ударами ножа, а потом пыталась обвинить в этом самого мужчину, чтобы избежать тюрьмы. Женщину направили в колонию на 10 лет, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Богдановичский городской суд назначил Алене Курлыковой наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что она девять раз ударила сожителя большим ножом, в чем сама призналась. Но на суде испугалась тюрьмы и заявила, что мужчина зарезал сам себя. По информации прокуратуры, раньше Курлыкову судили за причинение легкого и тяжкого вреда здоровью. Все три преступления она совершила против сожителя. Нож, с которым женщина напала на друга, изъяли и проанализировали эксперты.