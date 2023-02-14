14 февраля 2023

Свердловчанка убила любовника и заявила, что он зарезал себя сам

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут , убийство, разбой, нападение, преступник, нож, рука с ножом
По версии осужденной, мужчина сам несколько раз воткнул в себя нож Фото:

Жительница Богдановича Алена Курлыкова зарезала любовника девятью ударами ножа, а потом пыталась обвинить в этом самого мужчину, чтобы избежать тюрьмы. Женщину направили в колонию на 10 лет, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Богдановичский городской суд назначил Алене Курлыковой наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что она девять раз ударила сожителя большим ножом, в чем сама призналась. Но на суде испугалась тюрьмы и заявила, что мужчина зарезал сам себя.

По информации прокуратуры, раньше Курлыкову судили за причинение легкого и тяжкого вреда здоровью. Все три преступления она совершила против сожителя. Нож, с которым женщина напала на друга, изъяли и проанализировали эксперты.

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Жительница Богдановича Алена Курлыкова зарезала любовника девятью ударами ножа, а потом пыталась обвинить в этом самого мужчину, чтобы избежать тюрьмы. Женщину направили в колонию на 10 лет, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Богдановичский городской суд назначил Алене Курлыковой наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что она девять раз ударила сожителя большим ножом, в чем сама призналась. Но на суде испугалась тюрьмы и заявила, что мужчина зарезал сам себя. По информации прокуратуры, раньше Курлыкову судили за причинение легкого и тяжкого вреда здоровью. Все три преступления она совершила против сожителя. Нож, с которым женщина напала на друга, изъяли и проанализировали эксперты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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