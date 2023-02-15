Свердловские дети, оставшиеся без автобуса, каждый день ходят в школу через темный лес

Дети из поселка Чащино под Нижним Тагилом (Свердловская область) вынуждены около километра иди через неосвещенный лес, чтобы добраться до школы. Причина — в нехватке водителей автобусов, сообщают местные жители.
«Дети школы № 90 лишились автобуса, и теперь для всех жителей населенного пункта короткая дорога до Нижнего Тагила превратилась в испытание», — сообщает портал TagilCity со ссылкой на местных жителей. По их словам, водитель автобуса, возивший детей в школу, уволился, а нового найти не могут.
При этом есть другой маршрут, которым дети могли бы добраться до школы, однако его расписание не подходит школьникам, и в транспорте слишком мало мест, пожаловались местные жители. По информации портала, проблему с автобусом пытаются решить в администрации. Для этого зарплата водителя повышена на 10 тысяч рублей. Проблема в том, что к кандидатам на соответствующую должность предъявляются строгие требования. В мэрии города собираются запустить коммерческий рейс.
URA.RU обратилось к представителю администрации Нижнего Тагила. Ответ на момент публикации не поступил.
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