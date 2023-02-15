Свердловские дети, оставшиеся без автобуса, каждый день ходят в школу через темный лес

16 февраля 2023 в 12:19 Размер текста - 17 +

В Нижнем Тагиле не могут найти водителя на пригородный рейс Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Дети из поселка Чащино под Нижним Тагилом (Свердловская область) вынуждены около километра иди через неосвещенный лес, чтобы добраться до школы. Причина — в нехватке водителей автобусов, сообщают местные жители. «Дети школы № 90 лишились автобуса, и теперь для всех жителей населенного пункта короткая дорога до Нижнего Тагила превратилась в испытание», — сообщает портал TagilCity со ссылкой на местных жителей. По их словам, водитель автобуса, возивший детей в школу, уволился, а нового найти не могут. При этом есть другой маршрут, которым дети могли бы добраться до школы, однако его расписание не подходит школьникам, и в транспорте слишком мало мест, пожаловались местные жители. По информации портала, проблему с автобусом пытаются решить в администрации. Для этого зарплата водителя повышена на 10 тысяч рублей. Проблема в том, что к кандидатам на соответствующую должность предъявляются строгие требования. В мэрии города собираются запустить коммерческий рейс. URA.RU обратилось к представителю администрации Нижнего Тагила. Ответ на момент публикации не поступил.

Дети из поселка Чащино под Нижним Тагилом (Свердловская область) вынуждены около километра иди через неосвещенный лес, чтобы добраться до школы. Причина — в нехватке водителей автобусов, сообщают местные жители. «Дети школы № 90 лишились автобуса, и теперь для всех жителей населенного пункта короткая дорога до Нижнего Тагила превратилась в испытание», — сообщает портал TagilCity со ссылкой на местных жителей. По их словам, водитель автобуса, возивший детей в школу, уволился, а нового найти не могут. При этом есть другой маршрут, которым дети могли бы добраться до школы, однако его расписание не подходит школьникам, и в транспорте слишком мало мест, пожаловались местные жители. По информации портала, проблему с автобусом пытаются решить в администрации. Для этого зарплата водителя повышена на 10 тысяч рублей. Проблема в том, что к кандидатам на соответствующую должность предъявляются строгие требования. В мэрии города собираются запустить коммерческий рейс. URA.RU обратилось к представителю администрации Нижнего Тагила. Ответ на момент публикации не поступил.