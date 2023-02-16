16 февраля 2023

В Екатеринбурге придумали, как уменьшить стоимость проезда

В Екатеринбурге снизили стоимость проездных
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Свердловская область, плата за проезд, екарта, общественный транспорт
Стоимость проездных уменьшилась на фоне повышения цены билета в общественном транспорте Фото:

На фоне повышения стоимости проезда власти Екатеринбурга решили уменьшить цену на проездные четырех видов транспорта. Соответствующее постановление 17 февраля подписал глава города Алексей Орлов.

«Установить стоимость следующих электронных проездных билетов: для организаций — 2600 рублей (вместо 2800); для граждан — 2500 рублей (вместо 2800); для студентов — 1700 рублей (вместо 1900) рублей; для школьников — 1100 рублей (вместо 1500)», — указано в документе. Так, снижение цены коснулось проездных для четырех видов транспорта — автобус, метро, трамвай, троллейбус.

Ранее власти Екатеринбурга увеличили стоимость проезда в трамваях, автобусах и троллейбусах до 33 рублей. Новые тарифы вступят в силу с 27 февраля в метро, а для остального общественного транспорта — с 20 февраля.

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На фоне повышения стоимости проезда власти Екатеринбурга решили уменьшить цену на проездные четырех видов транспорта. Соответствующее постановление 17 февраля подписал глава города Алексей Орлов. «Установить стоимость следующих электронных проездных билетов: для организаций — 2600 рублей (вместо 2800); для граждан — 2500 рублей (вместо 2800); для студентов — 1700 рублей (вместо 1900) рублей; для школьников — 1100 рублей (вместо 1500)», — указано в документе. Так, снижение цены коснулось проездных для четырех видов транспорта — автобус, метро, трамвай, троллейбус. Ранее власти Екатеринбурга увеличили стоимость проезда в трамваях, автобусах и троллейбусах до 33 рублей. Новые тарифы вступят в силу с 27 февраля в метро, а для остального общественного транспорта — с 20 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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