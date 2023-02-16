В Екатеринбурге придумали, как уменьшить стоимость проезда

На фоне повышения стоимости проезда власти Екатеринбурга решили уменьшить цену на проездные четырех видов транспорта. Соответствующее постановление 17 февраля подписал глава города Алексей Орлов.
«Установить стоимость следующих электронных проездных билетов: для организаций — 2600 рублей (вместо 2800); для граждан — 2500 рублей (вместо 2800); для студентов — 1700 рублей (вместо 1900) рублей; для школьников — 1100 рублей (вместо 1500)», — указано в документе. Так, снижение цены коснулось проездных для четырех видов транспорта — автобус, метро, трамвай, троллейбус.
Ранее власти Екатеринбурга увеличили стоимость проезда в трамваях, автобусах и троллейбусах до 33 рублей. Новые тарифы вступят в силу с 27 февраля в метро, а для остального общественного транспорта — с 20 февраля.
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