В Екатеринбурге придумали, как уменьшить стоимость проезда

В Екатеринбурге снизили стоимость проездных

17 февраля 2023 в 14:11 Размер текста - 17 +

Стоимость проездных уменьшилась на фоне повышения цены билета в общественном транспорте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На фоне повышения стоимости проезда власти Екатеринбурга решили уменьшить цену на проездные четырех видов транспорта. Соответствующее постановление 17 февраля подписал глава города Алексей Орлов. «Установить стоимость следующих электронных проездных билетов: для организаций — 2600 рублей (вместо 2800); для граждан — 2500 рублей (вместо 2800); для студентов — 1700 рублей (вместо 1900) рублей; для школьников — 1100 рублей (вместо 1500)», — указано в документе. Так, снижение цены коснулось проездных для четырех видов транспорта — автобус, метро, трамвай, троллейбус. Ранее власти Екатеринбурга увеличили стоимость проезда в трамваях, автобусах и троллейбусах до 33 рублей. Новые тарифы вступят в силу с 27 февраля в метро, а для остального общественного транспорта — с 20 февраля.

На фоне повышения стоимости проезда власти Екатеринбурга решили уменьшить цену на проездные четырех видов транспорта. Соответствующее постановление 17 февраля подписал глава города Алексей Орлов. «Установить стоимость следующих электронных проездных билетов: для организаций — 2600 рублей (вместо 2800); для граждан — 2500 рублей (вместо 2800); для студентов — 1700 рублей (вместо 1900) рублей; для школьников — 1100 рублей (вместо 1500)», — указано в документе. Так, снижение цены коснулось проездных для четырех видов транспорта — автобус, метро, трамвай, троллейбус. Ранее власти Екатеринбурга увеличили стоимость проезда в трамваях, автобусах и троллейбусах до 33 рублей. Новые тарифы вступят в силу с 27 февраля в метро, а для остального общественного транспорта — с 20 февраля.