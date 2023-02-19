РИА Новости: украинским боевикам урежут зарплаты в несколько раз

20 февраля 2023 в 06:13 Размер текста - 17 +

Украинским военным урежут зарплаты и лишат боевых выплат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинским военнослужащим по указу министра обороны Украины Алексея Резникова урежут заработную плату в несколько раз. Так, мобилизованным выплатят в марте за февраль «вдвое меньше»: вместо 80 000 рублей они получат 40 000 рублей, а солдатам, проходящим срочную службу, сократят выплаты в «четыре раза», они останутся с «голым окладом» в размере 20 000 рублей. «В подписанном в январе министром обороны Украины [Алексеем] Резниковым приказе №44 об изменении порядка выплаты денежного довольствия военнослужащим ВСУ говорится об отмене выплаты дополнительного вознаграждения в размере 30 тысяч гривен (около 60 тысяч рублей), которое выплачивалось всем категориям военнослужащих с февраля прошлого года», — рассказал источник РИА Новости, знакомый с ситуацией. По его словам, это означает для большинства украинских военных снижение зарплаты «в несколько раз». По данным собеседника агентства, мобилизованные «станут получать вдвое меньше», а для солдат, проходящих срочную службу, «довольствие уменьшится в четыре раза» от той суммы, которая была заявлена ранее. «Вместо 40 тысяч гривен (более 80 000 рублей) они [мобилизованные] получат в марте за февраль 20,1 тысячи гривен (более 40 000 рублей), <…>, а для солдат, проходящих срочную службу, <…> вместо тех же 40 тысяч гривен они останутся с чистым окладом чуть больше 10 тысяч гривен (более 20 000 рублей), или 300 гривен (609 рублей) в день», — уточнил источник. Ранее боец ВСУ Виталий рассказал, что некоторые украинские военные, участвующие в спецоперации, пошли на фронт из-за нехватки денежных средств на жизнь. По его словам, в военкоматах им пообещали достойную зарплату, однако по факту с выплатами часто возникали проблемы. Россия объявила о начале спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин назвал помощь жителям Донбасса от многолетнего геноцида со стороны киевских властей, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинским военнослужащим по указу министра обороны Украины Алексея Резникова урежут заработную плату в несколько раз. Так, мобилизованным выплатят в марте за февраль «вдвое меньше»: вместо 80 000 рублей они получат 40 000 рублей, а солдатам, проходящим срочную службу, сократят выплаты в «четыре раза», они останутся с «голым окладом» в размере 20 000 рублей. «В подписанном в январе министром обороны Украины [Алексеем] Резниковым приказе №44 об изменении порядка выплаты денежного довольствия военнослужащим ВСУ говорится об отмене выплаты дополнительного вознаграждения в размере 30 тысяч гривен (около 60 тысяч рублей), которое выплачивалось всем категориям военнослужащих с февраля прошлого года», — рассказал источник РИА Новости, знакомый с ситуацией. По его словам, это означает для большинства украинских военных снижение зарплаты «в несколько раз». По данным собеседника агентства, мобилизованные «станут получать вдвое меньше», а для солдат, проходящих срочную службу, «довольствие уменьшится в четыре раза» от той суммы, которая была заявлена ранее. «Вместо 40 тысяч гривен (более 80 000 рублей) они [мобилизованные] получат в марте за февраль 20,1 тысячи гривен (более 40 000 рублей), <…>, а для солдат, проходящих срочную службу, <…> вместо тех же 40 тысяч гривен они останутся с чистым окладом чуть больше 10 тысяч гривен (более 20 000 рублей), или 300 гривен (609 рублей) в день», — уточнил источник. Ранее боец ВСУ Виталий рассказал, что некоторые украинские военные, участвующие в спецоперации, пошли на фронт из-за нехватки денежных средств на жизнь. По его словам, в военкоматах им пообещали достойную зарплату, однако по факту с выплатами часто возникали проблемы. Россия объявила о начале спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин назвал помощь жителям Донбасса от многолетнего геноцида со стороны киевских властей, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.