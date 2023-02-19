Жители пожаловались, что их долгое время не переселяют из ветхо-аварийного жилья в новое Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 20 февраля во время приема граждан взял с мэра Копейска Андрея Фалейчика обещание, что жители ветхо-аварийных домов города в ближайшее время переедут в новый дом по улице Борьбы, 61 А. Фалейчик дал обещание, что первые жильцы начнут заселяться с начала марта.

«На сегодняшний день объект (дом на улице Борьбы, 61 А) введен в эксплуатацию. В марте заявителю будет представлено новое жилье», — отчитался Фалейчик.

В марте Фалейчик должен будет предоставить Текслеру отчет о выполненном поручении. Глава региона дал понять, что не забудет об этом договоре.

На этой же встрече Текслер взял на контроль обеспечение спортивных школ необходимым инвентарем. По его словам, дети должны заниматься на качественном оборудовании. Также глава региона проконтролировал вопрос с транспортом между Чесмой и Магнитогорском. Договорились, что в скором времени транспорт будет ходить три раза в неделю.

Текслер поручил следить за выполнением договора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU