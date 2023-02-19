19 февраля 2023

Текслер взял обещание с мэра Копейска по заселению жителей в новый дом. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер проводит прием граждан. Челябинск, текслер алексей, дегтярева светлана
Жители пожаловались, что их долгое время не переселяют из ветхо-аварийного жилья в новое Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 20 февраля во время приема граждан взял с мэра Копейска Андрея Фалейчика обещание, что жители ветхо-аварийных домов города в ближайшее время переедут в новый дом по улице Борьбы, 61 А. Фалейчик дал обещание, что первые жильцы начнут заселяться с начала марта.

«На сегодняшний день объект (дом на улице Борьбы, 61 А) введен в эксплуатацию. В марте заявителю будет представлено новое жилье», — отчитался Фалейчик.

В марте Фалейчик должен будет предоставить Текслеру отчет о выполненном поручении. Глава региона дал понять, что не забудет об этом договоре.

На этой же встрече Текслер взял на контроль обеспечение спортивных школ необходимым инвентарем. По его словам, дети должны заниматься на качественном оборудовании. Также глава региона проконтролировал вопрос с транспортом между Чесмой и Магнитогорском. Договорились, что в скором времени транспорт будет ходить три раза в неделю.

Алексей Текслер проводит прием граждан. Челябинск
Текслер поручил следить за выполнением договора
Фото:
Алексей Текслер проводит прием граждан. Челябинск
В марте заявитель получит новое жилье
Фото:

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 20 февраля во время приема граждан взял с мэра Копейска Андрея Фалейчика обещание, что жители ветхо-аварийных домов города в ближайшее время переедут в новый дом по улице Борьбы, 61 А. Фалейчик дал обещание, что первые жильцы начнут заселяться с начала марта. «На сегодняшний день объект (дом на улице Борьбы, 61 А) введен в эксплуатацию. В марте заявителю будет представлено новое жилье», — отчитался Фалейчик. В марте Фалейчик должен будет предоставить Текслеру отчет о выполненном поручении. Глава региона дал понять, что не забудет об этом договоре. На этой же встрече Текслер взял на контроль обеспечение спортивных школ необходимым инвентарем. По его словам, дети должны заниматься на качественном оборудовании. Также глава региона проконтролировал вопрос с транспортом между Чесмой и Магнитогорском. Договорились, что в скором времени транспорт будет ходить три раза в неделю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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