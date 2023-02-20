20 февраля 2023

Самолет из Москвы в Сургут задерживается в аэропорту вылета

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт
Несколько самолетов прибудут в Сургут с опозданием Фото:

Борт из Москвы 21 февраля прибудет в аэропорт Сургута (ХМАО) с опозданием. Об этом сообщается на онлайн-табло воздушной гавани.

«Рейс СУ1510. Москва-Шереметьево — Сургут. Задержан, ожидается в 11:30», — указано на табло.

В справочной корреспонденту URA.RU подтвердили информацию. «Причина — позднее прибытие самолета, у нас прогнозируется туман», — уточнили там. Один из пассажиров, находящийся в московском аэропорту, сообщил, что жителям, которые должны были вылететь в Сургут, начали выдавать ваучеры на питание. С опозданием в сургутский аэропорт прибудут также борты из Сочи и Махачкалы.

Ранее сообщалось, что рейс авиакомпании «Победа» по маршруту Махачкала-Сургут задерживается в аэропорту вылета. По расписанию рейс должен прибыть в ХМАО в 4 часа 13 февраля.

В Сургут с опозданием прибудут самолеты из Москвы, Сочи и Махачкалы
Рейс Сургут-Москва также задерживается

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Борт из Москвы 21 февраля прибудет в аэропорт Сургута (ХМАО) с опозданием. Об этом сообщается на онлайн-табло воздушной гавани. «Рейс СУ1510. Москва-Шереметьево — Сургут. Задержан, ожидается в 11:30», — указано на табло. В справочной корреспонденту URA.RU подтвердили информацию. «Причина — позднее прибытие самолета, у нас прогнозируется туман», — уточнили там. Один из пассажиров, находящийся в московском аэропорту, сообщил, что жителям, которые должны были вылететь в Сургут, начали выдавать ваучеры на питание. С опозданием в сургутский аэропорт прибудут также борты из Сочи и Махачкалы. Ранее сообщалось, что рейс авиакомпании «Победа» по маршруту Махачкала-Сургут задерживается в аэропорту вылета. По расписанию рейс должен прибыть в ХМАО в 4 часа 13 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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