Самолет из Москвы в Сургут задерживается в аэропорту вылета

21 февраля 2023 в 00:32 Размер текста - 17 +

Несколько самолетов прибудут в Сургут с опозданием Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Борт из Москвы 21 февраля прибудет в аэропорт Сургута (ХМАО) с опозданием. Об этом сообщается на онлайн-табло воздушной гавани. «Рейс СУ1510. Москва-Шереметьево — Сургут. Задержан, ожидается в 11:30», — указано на табло. В справочной корреспонденту URA.RU подтвердили информацию. «Причина — позднее прибытие самолета, у нас прогнозируется туман», — уточнили там. Один из пассажиров, находящийся в московском аэропорту, сообщил, что жителям, которые должны были вылететь в Сургут, начали выдавать ваучеры на питание. С опозданием в сургутский аэропорт прибудут также борты из Сочи и Махачкалы. Ранее сообщалось, что рейс авиакомпании «Победа» по маршруту Махачкала-Сургут задерживается в аэропорту вылета. По расписанию рейс должен прибыть в ХМАО в 4 часа 13 февраля. В Сургут с опозданием прибудут самолеты из Москвы, Сочи и Махачкалы Онлайн-табло аэропорта Сургута Рейс Сургут-Москва также задерживается Онлайн-табло аэропорта Сургута

Борт из Москвы 21 февраля прибудет в аэропорт Сургута (ХМАО) с опозданием. Об этом сообщается на онлайн-табло воздушной гавани. «Рейс СУ1510. Москва-Шереметьево — Сургут. Задержан, ожидается в 11:30», — указано на табло. В справочной корреспонденту URA.RU подтвердили информацию. «Причина — позднее прибытие самолета, у нас прогнозируется туман», — уточнили там. Один из пассажиров, находящийся в московском аэропорту, сообщил, что жителям, которые должны были вылететь в Сургут, начали выдавать ваучеры на питание. С опозданием в сургутский аэропорт прибудут также борты из Сочи и Махачкалы. Ранее сообщалось, что рейс авиакомпании «Победа» по маршруту Махачкала-Сургут задерживается в аэропорту вылета. По расписанию рейс должен прибыть в ХМАО в 4 часа 13 февраля.